Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре

Фото: iStock/Artem Zakharov
Штурмовики ВС РФ освободили от ВСУ микрорайон «Северный» в Часов Яре в ДНР. Об этом 23 декабря заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Видим на территории Часов Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаём, что все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный сейчас находится под контролем ВС РФ», — сказал Пушилин.
Он также добавил, что на сегодняшний день российские штурмовики ведут работу по освобождению огнеупорного комбината.
Накануне Пушилин заявлял, что российские военнослужащие почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово в Донбассе
Читайте также:
Отступление ВСУ к Судже, падение обороны Часов Яра, поражение в Курской области: последние новости СВО
Пушилин сделал заявление об СВО
Российские штурмовики продвигаются в Дзержинске, у Красноармейска и Дмитрова
Элина Позднякова