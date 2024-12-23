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Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре

Пушилин: ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре
Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Штурмовики ВС РФ освободили от ВСУ микрорайон «Северный» в Часов Яре в ДНР. Об этом 23 декабря заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».


«Видим на территории Часов Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаём, что все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный сейчас находится под контролем ВС РФ», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что на сегодняшний день российские штурмовики ведут работу по освобождению огнеупорного комбината.

Накануне Пушилин заявлял, что российские военнослужащие почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово в Донбассе

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В Татарстане отменили режим ЧС, введённый после атаки дронов
23 декабря 2024, 10:28

Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Режим чрезвычайной ситуации, введённый для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане после атаки беспилотников на Казань, сняли, сообщает пресс-служба главы республики.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики, режим ЧС был объявлен в субботу. Он необходим, чтобы оперативно ликвидировать все последствия.

По информации пресс-службы главы Татарстана, атака дронов на Казань была совершена утром 21 декабря, всего было зафиксировано восемь прилетов. БПЛА пытались атаковать одно из промпредприятий. Погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что беспилотники повредили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин.

Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России.

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#атака
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«Самоубийство»: Рогов оценил атаки ВСУ на Васильевском направлении
Рогов: новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством
23 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством. Такое заявление сделал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинское командование продолжает переводить на данное направление все новые резервы в надежде прорвать линии обороны ВС РФ в районе Каменского, однако все эти действия являются безуспешными. Российские бойцы дают мощный отпор противнику.

По словам Рогова, продолжаются тяжелые бои.

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Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный
Пленный ВСУ рассказал, как командование расстреляло покинувшего позиции бойца
23 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Украинский военнопленный Анатолий Старцев рассказал, как покинувшего позиции бойца ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием. Видео с рассказом пленного военного публикует Минобороны России.
По его словам, эту историю он услышал во время прохождения обучения. Военный лет 30-ти покинул свою позицию в тот момент, когда российские войска шли штурмом. Командование задержало его и расстреляло, а в документах написало, что смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Получается «сам себе в затылок выстрелил», отметил боец.

Также Старцев уточнил, что это произошло в ЛНР. В этом же районе он сам сдался в плен.

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Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон
Раненый боец ВСУ, брошенный сослуживцами, исцелился благодаря дрону ВС РФ
23 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/olegda88

На Запорожском фронте произошло необычное событие, запечатленное на видео, где солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались эвакуировать «‎тяжелораненого» сослуживца. По сообщениям, опубликованным в Telegram-канале «‎Два майора», процесс эвакуации принял неожиданный поворот, когда солдаты испугались FPV-дрона.
На записях видно, как к блиндажу подъезжает багги, из которого выходит боец ВСУ и направляется к укрытию. Спустя минуту из блиндажа выходят шесть солдат, из которых четверо держат на растянутой ткани «раненого», который не проявляет никаких признаков жизни.

Когда солдаты успевают сделать несколько шагов в сторону багги, в него влетает FPV-дрон — техника загорается, и солдаты в панике разбегаются, стремясь вернуться обратно в блиндаж.

Однако неожиданно «раненый» оказывается совершенно здоровым: сначала он меняет положение, а затем, после сброса несдетонировавшего боеприпаса с другого дрона, встает и уходит следом за сослуживцами в укрытие, немного прихрамывая. Информации о том, смогли ли украинские военнослужащие покинуть блиндаж без потерь, на данный момент нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#техника
#сво
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Стало известно, на какой шаг должна пойти Украина ради мира
Профессор Малинен: капитуляция ВСУ является условием мира на Украине
23 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ должны капитулировать ради достижения мира на Украине. Так считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся», — написал Малинен в социальной сети X.

Он считает, что руководство Украины обязано согласиться на признание утраты своих территорий, а также выслать из страны иностранных военных. Кроме того, он считает, что Украина должна уменьшить размер остатков ВСУ и стать нейтральным государством.

Ранее Малинен обвинил Владимира Зеленского в безумии, комментируя его пост о принуждении США и странами Европы России к миру.

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ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины
ВС РФ осталось порядка трех км до крупнейшего угольного предприятия Украины
23 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/Evgeny555

Расстояние между позициями российских бойцов и шахтоуправлением «Покровское» в ДНР не превышает трех километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«До шахты "Покровское" осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ уже приступили к эвакуации местных жителей, а также органов администрации из близлежащих населенных пунктов, в частности из села Удачное.

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием, где добывают несколько миллионов тонн коксующегося угля ежедневно. Он используется в металлургической промышленности, при этом основная часть добычи идет на экспорт в страны Европы.

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#всу
#падение
#техника
#вооружение
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Российский военный заявил, что техника ВСУ непригодна для нынешних погодных условий
Боец ВС РФ: техника ВСУ непригодна для погодных условий в боях за Часов Яр
23 декабря 2024, 09:35

Фото: iStock/Alexey Molotov

Иностранная техника, которую украинские военные используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не подходит для нынешних погодных условий. Об этом рассказал замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным «Ара».
По его словам, техника Вооружённых сил Украины (ВСУ) очень тяжёлая, она не рассчитана для дорог в Донбассе, быстро утопает в грязи, имеет слабое шасси: оно быстро рвётся.
«Она (иностранная техника – прим. ред.) очень сильно привередливая по электронной части. Наше всё механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело — и полностью машина вышла из строя, и нужны иностранные специалисты, дабы её восстановить. А у нас с помощью ключа и с помощью кувалды всё восстанавливается, всё делается», — сообщил РИА Новости замкомандира.
Ранее военный ВСУ 110-й отдельной бригады теробороны Вячеслав Гнидь, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что поставки иностранного вооружения на территорию западной Украины происходят через Польшу не реже, чем один раз в две недели.

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#вооружения
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Младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ
23 декабря 2024, 08:47

Фото: iStock/zabelin

Младший сержант Андрей Амагзаев под артиллерийским обстрелом ВСУ успешно удержал оборону позиций и ликвидировал вражескую группу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.
Уточняется, что Амагзаев в составе своего подразделения оборонял ключевой участок на линии ЛБС, когда ВСУ попытались организовать наступление с помощью артиллерии. Сержант успешно удержал оборону под вражеским огнем.

«Амагзаев успешно удержал свой участок обороны, уничтожив один квадроцикл и часть украинских боевиков. Понеся большие потери, украинские боевики, не сумев прорвать линию обороны, отступили», — говорится в сообщении.

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#вооружение
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Отступление ВСУ к Судже, падение обороны Часов Яра, поражение в Курской области: последние новости СВО
23 декабря 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Chalabala

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, добившись успехов в районах Купянска и Торецка, где готовятся к штурму шахты. В Херсонской и Запорожской областях идут артиллерийские перестрелки, российская авиация наносит удары по украинским позициям и командным пунктам. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области украинские силы покидают позиции в районе Малой Локни и откатываются к Судже. Есть вероятность, что противник попытается занять фронт вдоль линии Локня – Южное. В районе Дарьина было нанесено комплексное огневое поражение по пяти штурмовым отрядам противника, в результате чего уничтожено более 200 украинских солдат, остальные отступили с занимаемых позиций. Авиация ВКС России поразила скопления личного состава противника в районах Гуева и Беловодов — уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 1100 метров.

В регионе всё ещё ощущается последствия мощного удара российских вооружённых сил по построению одного из украинских подразделений в Сумской области. В результате атаки были уничтожены десятки украинских солдат и значительное количество техники.

Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для войны на стороне ВСУ
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Херсонское направление


На Херсонском направлении обстановка остаётся стабильной. Контрбатарейная борьба между российскими и украинскими артиллерийскими подразделениями продолжается вдоль берегов Днепра. На днях российская авиация нанесла четыре точечных удара ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Садового, что фактически вывело этот объект из строя. Масштабные обстрелы украинских позиций на противоположном берегу заставляют противника предполагать возможную подготовку российских сил к форсированию реки. В ответ украинские войска выпустили 32 боеприпаса по населённым пунктам Херсонской области, в результате чего трое мирных жителей получили ранения в селе Каиры.


Запорожское направление


На Запорожском направлении российские подразделения успешно сорвали попытку перегруппировки ВСУ в районе Орехова. Благодаря активным действиям дронов удалось предотвратить усиление украинских сил. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и, по итогам последних недель, восстановили контроль над территориями к северу от Работино, которые находились под их контролем до начала летнего контрнаступления ВСУ.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Торецкое направление


В районе Торецка продолжается подготовка российских войск к штурму шахты Торецкая, одновременно осуществляется зачистка частного сектора города. Российские силы постепенно укрепляют контроль над населённым пунктом, продвигаясь вглубь его территорий. Ситуация на фронтах продолжает меняться, и по всей линии соприкосновения российские войска активно расширяют свою зону контроля, усиливая давление на украинские позиции.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке российские войска продвинулись в центральной части села Терны, расширив свою зону контроля на 400 метров. Бои за это село продолжаются уже длительное время, и аналитики считают, что недавнее продвижение может свидетельствовать о переломе в пользу российских сил. Военные активно закрепляют достигнутые позиции и проводят инженерные работы для укрепления рубежей.


Купянское направление


На Купянском направлении наблюдается активизация боевых действий. Российские войска подтвердили продвижение к северу от Купянска в районе Двуречной, где продолжается закрепление на новых рубежах. Однако сообщения о форсировании реки Оскол и создании плацдарма на участке Кругляковка-Сеньково требуют дополнительной проверки. В то же время, серьезные успехи были зафиксированы южнее Купянска, где российская армия освободила село Лозовая.


Харьковское направление


На Харьковском направлении российские силы продолжают отражать попытки ВСУ атаковать позиции в Волчанске и Липцах. По информации с фронта, украинская сторона пытается накапливать силы и перебрасывает подкрепления. Однако, как только группировка достигает критической массы, по ней наносятся удары с воздуха и артиллерии. Недавние столкновения в Циркунах и Российских Тишках продемонстрировали высокую эффективность российской системы огневого поражения, что привело к значительным потерям среди наступающих частей ВСУ.
Пушилин сделал заявление об СВО
Пушилин сделал заявление об СВО


Часовоярское направление


В районе Часова Яра сохраняется напряженная ситуация. Основные боевые действия разворачиваются вокруг Огнеупорного завода и микрорайона Северный. За последние сутки не было зафиксировано значительных изменений на линии фронта.

Сражения проходят в формате позиционных столкновений, при этом обе стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огневых ударов. По данным украинских СМИ, ВСУ готовятся к сдаче обороны и выводят личный состав из населенного пункта.

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