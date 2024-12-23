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Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, добившись успехов в районах Купянска и Торецка, где готовятся к штурму шахты. В Херсонской и Запорожской областях идут артиллерийские перестрелки, российская авиация наносит удары по украинским позициям и командным пунктам. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области украинские силы покидают позиции в районе Малой Локни и откатываются к Судже. Есть вероятность, что противник попытается занять фронт вдоль линии Локня – Южное. В районе Дарьина было нанесено комплексное огневое поражение по пяти штурмовым отрядам противника, в результате чего уничтожено более 200 украинских солдат, остальные отступили с занимаемых позиций. Авиация ВКС России поразила скопления личного состава противника в районах Гуева и Беловодов — уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 1100 метров.
В регионе всё ещё ощущается последствия мощного удара российских вооружённых сил по построению одного из украинских подразделений в Сумской области. В результате атаки были уничтожены десятки украинских солдат и значительное количество техники.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении обстановка остаётся стабильной. Контрбатарейная борьба между российскими и украинскими артиллерийскими подразделениями продолжается вдоль берегов Днепра. На днях российская авиация нанесла четыре точечных удара ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Садового, что фактически вывело этот объект из строя. Масштабные обстрелы украинских позиций на противоположном берегу заставляют противника предполагать возможную подготовку российских сил к форсированию реки. В ответ украинские войска выпустили 32 боеприпаса по населённым пунктам Херсонской области, в результате чего трое мирных жителей получили ранения в селе Каиры.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские подразделения успешно сорвали попытку перегруппировки ВСУ в районе Орехова. Благодаря активным действиям дронов удалось предотвратить усиление украинских сил. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и, по итогам последних недель, восстановили контроль над территориями к северу от Работино, которые находились под их контролем до начала летнего контрнаступления ВСУ.
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Торецкое направление
В районе Торецка продолжается подготовка российских войск к штурму шахты Торецкая, одновременно осуществляется зачистка частного сектора города. Российские силы постепенно укрепляют контроль над населённым пунктом, продвигаясь вглубь его территорий. Ситуация на фронтах продолжает меняться, и по всей линии соприкосновения российские войска активно расширяют свою зону контроля, усиливая давление на украинские позиции.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке российские войска продвинулись в центральной части села Терны, расширив свою зону контроля на 400 метров. Бои за это село продолжаются уже длительное время, и аналитики считают, что недавнее продвижение может свидетельствовать о переломе в пользу российских сил. Военные активно закрепляют достигнутые позиции и проводят инженерные работы для укрепления рубежей.
Купянское направление
На Купянском направлении наблюдается активизация боевых действий. Российские войска подтвердили продвижение к северу от Купянска в районе Двуречной, где продолжается закрепление на новых рубежах. Однако сообщения о форсировании реки Оскол и создании плацдарма на участке Кругляковка-Сеньково требуют дополнительной проверки. В то же время, серьезные успехи были зафиксированы южнее Купянска, где российская армия освободила село Лозовая.
Харьковское направление
На Харьковском направлении российские силы продолжают отражать попытки ВСУ атаковать позиции в Волчанске и Липцах. По информации с фронта, украинская сторона пытается накапливать силы и перебрасывает подкрепления. Однако, как только группировка достигает критической массы, по ней наносятся удары с воздуха и артиллерии. Недавние столкновения в Циркунах и Российских Тишках продемонстрировали высокую эффективность российской системы огневого поражения, что привело к значительным потерям среди наступающих частей ВСУ.
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Часовоярское направление
В районе Часова Яра сохраняется напряженная ситуация. Основные боевые действия разворачиваются вокруг Огнеупорного завода и микрорайона Северный. За последние сутки не было зафиксировано значительных изменений на линии фронта.
Сражения проходят в формате позиционных столкновений, при этом обе стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огневых ударов. По данным украинских СМИ, ВСУ готовятся к сдаче обороны и выводят личный состав из населенного пункта.
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