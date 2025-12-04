Российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Гуляйполя
Удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» заставил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить с занимаемых позиций в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Боевую задачу выполнила 35-я армия группировки войск «Восток». Точный удар из РСЗО нарушил построение обороны украинской армии.
«В результате уничтожены укрепленные позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы и техники», — говорится в сообщении.Ранее серия мощных взрывов прогремела в Орле. Согласно полученным данным, город пытались атаковать беспилотники ВСУ.