Жители Орла рассказали о серии громких взрывов

04 декабря 2025, 03:30

SHOT: серия взрывов прогремела в Орле

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов на город Орёл. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.