Жители Орла рассказали о серии громких взрывов
Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов на город Орёл. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием местные жители рассказали о громких звуках в северной и центральной части города, от которых «чуть не вылетели окна». В общей сложности прогремело не менее десяти взрывов.
По предварительным данным, Орёл пытаются атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Яркие вспышки в небе свидетельствуют о работе ПВО. По словам горожан, БПЛА летят на низкой высоте. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Похожие сообщения поступили из Ставропольского края. В Невинномысске звучала сирена воздушной тревоги, произошло около шести взрывов.
