Достижения.рф

Жители Орла рассказали о серии громких взрывов

SHOT: серия взрывов прогремела в Орле
Фото: istockphoto / dzika_mrowka

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов на город Орёл. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



В беседе с изданием местные жители рассказали о громких звуках в северной и центральной части города, от которых «чуть не вылетели окна». В общей сложности прогремело не менее десяти взрывов.

По предварительным данным, Орёл пытаются атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Яркие вспышки в небе свидетельствуют о работе ПВО. По словам горожан, БПЛА летят на низкой высоте. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Похожие сообщения поступили из Ставропольского края. В Невинномысске звучала сирена воздушной тревоги, произошло около шести взрывов.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0