Спецназ ГУР атаковал ВСУ и взял в плен украинских военных под Киевом

04 декабря 2025, 04:35

Фото: istockphoto / gorodenkoff

На юге Киева произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) и военнослужащими из состава регулярной армии страны. Об этом пишут местные СМИ.