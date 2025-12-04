Достижения.рф

Спецназ ГУР атаковал ВСУ и взял в плен украинских военных под Киевом

Фото: istockphoto / gorodenkoff

На юге Киева произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) и военнослужащими из состава регулярной армии страны. Об этом пишут местные СМИ.



Как оказалось, стороны не поделили территорию санатория «Жовтень» в Голосеевском районе. Спецназовцы выломали ворота и ворвались на территорию учреждения, открыв огонь по соотечественникам.

По предварительным данным, около десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен.

Утверждается, что бойцы ГУР забаррикадировались в санатории и отказались покидать его. При этом всех пленных они освободили. Впускать сотрудников правоохранительных органов на территорию базы отдыха бойцы отказались.

Украинские СМИ пишут, что ГУР ранее заключило договор с владельцем земельного участка, где расположен санаторий, о размещении сотрудников разведки.

Александр Огарёв

