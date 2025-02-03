Командование ВСУ создало тыловые подразделения, в которых состоят только мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации*. Об этом рассказала спортсменка, бежавшая в Россию из Запорожья, Лариса Жалинская, которую вынужденно служила в Нацгвардии Украины. Ее слова приводит РИА Новости.