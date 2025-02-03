Командование ВСУ создало гей-батальоны*

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Командование ВСУ создало тыловые подразделения, в которых состоят только мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации*. Об этом рассказала спортсменка, бежавшая в Россию из Запорожья, Лариса Жалинская, которую вынужденно служила в Нацгвардии Украины. Ее слова приводит РИА Новости.
«Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. То есть, вот они сидят где-то в тылу. И там не батальон. То есть, это можно назвать батальоном: набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами», — рассказала бежавшая из Запорожья Жалинская.По словам украинки, эти батальоны активно пиарят. Информация об этом распространяется в Telegram-каналах. А на содержание этих гей-батальонов регулярно просят деньги.
Она уточнила, что данные нетрадиционные подразделения находятся в тылу: в Киевской области и западней.
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* ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация
Элина Позднякова