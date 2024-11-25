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Российские хакеры KillMilk, Crok и Beregini обнаружили крупнейший лагерь иностранных наёмников ВСУ на территории Украины. Сделать это удалось, взломав персональный компьютер одного из испанских военных по имени Хулио.
База «солдат неудачи» расположена под городом Яворов Львовской области, сообщает телеграм-канал Mash. Это всего в 20 километрах от границы с Польшей. В 15 минутах езды от пункта временного размещения наёмников находится Яворовский полигон, где располагается база НАТО.
Хулио «засветил» место расположения лагеря наёмников в переписке с родственниками. По его словам, здесь проходят обучение и инструктаж все иностранные военные, собирающиеся воевать на стороне ВСУ. Кроме милой семейной переписки, хакеры обнаружили на его ноутбуке детскую и гей-порнографию (ЛГБТ*-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ).
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов