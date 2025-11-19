Командование ВСУ ставит нереальные задачи под Северском

19 ноября 2025, 08:30

Марочко: под Северском ВСУ получают «оторванные от реальности» задачи

Фото: iStock/Mr-Tigga

Командование Вооруженных сил Украины выдает своим подразделениям в районе Северска задачи, не соответствующие реальной обстановке.