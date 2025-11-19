Командование ВСУ ставит нереальные задачи под Северском
Командование Вооруженных сил Украины выдает своим подразделениям в районе Северска задачи, не соответствующие реальной обстановке.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что офицеры среднего и нижнего звена получают боевые распоряжения, которые невозможно выполнить.
По информации эксперта, расчеты сил и ресурсов не соответствуют фактическим возможностям войск. Задания по личному составу имеют «средне потолочный» характер, несмотря на регулярные отчеты командиров о потерях. Такое положение дел ставит под угрозу эффективность операций украинских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
