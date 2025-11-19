В ДНР ФСБ поймала мужчину, готовящего теракт в интересах Украины

19 ноября 2025, 07:43

Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники УФСБ России задержали местного жителя в Донецкой народной республике. Он готовил подрыв высокопоставленного чиновника регионального органа власти в интересах Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.