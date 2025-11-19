В ДНР ФСБ поймала мужчину, готовящего теракт в интересах Украины
Сотрудники УФСБ России задержали местного жителя в Донецкой народной республике. Он готовил подрыв высокопоставленного чиновника регионального органа власти в интересах Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о покушении на преступление, подготовке к террористическому акту и государственной измене.
Мужчина собирал информацию о расположении российских военнослужащих и передавал ее Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Общение с представителем проходило в Telegram. По их указаниям он извлекал компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме того, следил за чиновником и планировал осуществить теракт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
