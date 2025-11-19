Все выпущенные по Воронежу ракеты ATACMS сбили
Российские комплексы С-400 и «Панцирь» сбили ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские силы выпустили четыре ракеты ATACMS американского производства. В ходе противоракетного сражения российские зенитные комплексы С-400 и «Панцирь» успешно сбили все вражеские ракеты, добавили в ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
