Все выпущенные по Воронежу ракеты ATACMS сбили

С-400 и «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев атаковал Воронеж
Фото: iStock/keni1

Российские комплексы С-400 и «Панцирь» сбили ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Украинские силы выпустили четыре ракеты ATACMS американского производства. В ходе противоракетного сражения российские зенитные комплексы С-400 и «Панцирь» успешно сбили все вражеские ракеты, добавили в ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

