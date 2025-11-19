Все выпущенные по Воронежу ракеты ATACMS сбили

19 ноября 2025, 08:08

С-400 и «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев атаковал Воронеж

Фото: iStock/keni1

Российские комплексы С-400 и «Панцирь» сбили ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.