ВС России уничтожили штурмовиков и технику ВСУ на Харьковском направлении
На харьковском участке фронта штурмовая группа 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ не смогла достичь успеха. Российские силовые структуры сообщили о провале, пишет РИА Новости.
По информации источника, контратака украинских военнослужащих столкнулась с сопротивлением. В результате операции уничтожена БМП-2 вместе с десантом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
