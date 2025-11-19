Достижения.рф

ВС России уничтожили штурмовиков и технику ВСУ на Харьковском направлении

Фото: iStock/Evgeny555

На харьковском участке фронта штурмовая группа 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ не смогла достичь успеха. Российские силовые структуры сообщили о провале, пишет РИА Новости.



По информации источника, контратака украинских военнослужащих столкнулась с сопротивлением. В результате операции уничтожена БМП-2 вместе с десантом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

