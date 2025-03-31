Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен

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Украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
Так, пленный военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ рассказал, что мобилизованных в ВСУ на коротких занятиях учили, как правильно сдаваться в плен.
Он также отметил, что командование советовало не вести себя агрессивно и особо не активничать.
Кроме того, военнопленный добавил, что командование украинской армии скрывает истинное число погибших и записывает их как пропавших без вести. Подобная практика используется в том числе в подразделениях, размещенных в селе Никольское Сумской области и окрестностях.
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«Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал Симончук.
Он также отметил, что командование советовало не вести себя агрессивно и особо не активничать.
Кроме того, военнопленный добавил, что командование украинской армии скрывает истинное число погибших и записывает их как пропавших без вести. Подобная практика используется в том числе в подразделениях, размещенных в селе Никольское Сумской области и окрестностях.
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Элина Позднякова