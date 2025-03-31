ВСУ перебрасывают резервы в ДНР, однако инициатива остается на стороне ВС РФ

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ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать у Часов Яра, Дзержинска и Красноармейска. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование ВС РФ, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать, и горячие точки на линии соприкосновения — это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску», — пояснил Пушилин.
Он отметил, что противник продолжает перебрасывать резервы на красноармейское направление для сдерживания продвижения российских сил.
Тем временем, по словам Пушилина, ВС РФ продолжают успешно продвигаться в лесополосах на великоновоселковском направлении.
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Элина Позднякова