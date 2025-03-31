Удары по ВСУ в Курской области, атаки в районе Днепра, успехи ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

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Российские войска продолжают активные наступательные операции на ключевых участках фронта, демонстрируя уверенное продвижение и усиливая давление на позиции Вооружённых сил Украины. О главных событиях в зоне СВО на 31 марта расскажет «Радио 1».
Курская областьВ Курской области российские военные продолжают оказывать значительное сопротивление ВСУ. Армия активно использует авиацию и артиллерию для подавления противника. В ночь на 31 марта авиация нанесла удары авиабомбами по пункту управления и хранения беспилотников ВСУ в Гуево, что значительно ослабило возможности украинских операторов дронов, обладающих высоким уровнем подготовки.
Кроме того, противодронный расчёт 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» сбил над селом разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия. В районе хутора Олешня Вооружённые силы Украины продолжают удерживать свои позиции в лесных массивах на восточной и юго-восточной окраинах. Российские войска наносят прицельные удары по этим укреплениям с использованием артиллерии и беспилотников, постепенно вытесняя противника.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских сил на левом берегу Днепра. Основной удар был направлен на район малого железнодорожного моста, расположенного выше Антоновского моста. Несмотря на активные действия противника, российские войска успешно сдерживают их натиск. За последние сутки украинская армия выпустила 47 боеприпасов по 10 сёлам левобережья, что указывает на продолжающиеся попытки дестабилизировать обстановку в тылу российских позиций.
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Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские войска продолжают наступление в районах населённых пунктов Степовое и Щербаки, продвигаясь вдоль стратегически важной дороги на Орехов. По информации украинских источников, на этом участке сосредоточено около 70 тысяч российских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники — более 300 танков и 700 боевых машин пехоты (БМП). Вооружённые силы Украины ожидают масштабного наступления со стороны России, что подтверждается увеличением интенсивности боевых действий и наращиванием военных сил.
Торецкое направлениеНа Торецком участке российские войска демонстрируют успехи на нескольких ключевых направлениях. На западном фланге наступление разворачивается вдоль линии Александрополь — Сухая Балка. От Пантелеймоновки российские подразделения вышли к окраинам Валентиновки, укрепляя свои позиции. На северо-западе от Торецка российские силы заняли южную часть лесного массива, что позволяет им оказывать давление на Щербиновку с фланга и контролировать логистические пути посёлка с помощью плотного огневого воздействия.
На юго-западе города захвачены некоторые укрепления противника, а на правом фланге российские войска пробиваются от Дачного к Дылеевке, находящейся за железной дорогой.
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Северское направлениеНа Северском направлении российские войска пытаются обойти позиции ВСУ и проникнуть в Григоровку. Используя преимущества Белогоровских высот, они активно обстреливают гарнизоны противника в Выемке и Северске, применяя артиллерию всех калибров. Эти действия направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и создание условий для дальнейшего продвижения.
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