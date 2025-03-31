Алаудинов раскрыл тактику ВСУ в российском приграничье

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)
ВСУ в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских сил, чтобы завладеть небольшими участками территории РФ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
«Это не тактика малых укусов, а реально тактика распыления наших ресурсов для того, чтобы мы отвлекались как можно больше на их попытки завладеть участками наших территорий», — рассказал Алаудинов.
Он уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» сейчас находятся в Курской и Белгородской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР. Они успешно дают отпор подразделениям противника везде, где бы ни находились, подчеркнул Алаудинов.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Гуево еще присутствуют группы украинских боевиков, однако бойцы группировки «Север» вытесняют их к окраинам. При этом командование противника целенаправленно тянет время, чтобы попытаться сдержать российские силы.
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