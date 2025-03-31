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Алаудинов раскрыл тактику ВСУ в российском приграничье

Алаудинов: ВСУ хотели распылить ресурсы ВС Ф в приграничье
Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

ВСУ в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы российских сил, чтобы завладеть небольшими участками территории РФ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
«Это не тактика малых укусов, а реально тактика распыления наших ресурсов для того, чтобы мы отвлекались как можно больше на их попытки завладеть участками наших территорий», — рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» сейчас находятся в Курской и Белгородской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР. Они успешно дают отпор подразделениям противника везде, где бы ни находились, подчеркнул Алаудинов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Гуево еще присутствуют группы украинских боевиков, однако бойцы группировки «Север» вытесняют их к окраинам. При этом командование противника целенаправленно тянет время, чтобы попытаться сдержать российские силы.

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Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму
31 марта 2025, 09:49

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Минувшей ночью неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО. Об этом сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.
«Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и ещё 3-х бойцов СВО. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — написал Кравец в Telegram-канале.

Он отметил, что полиция устанавливает личности вандалов, а также причины и обстоятельства происшествия.

Также, по словам главы района, семьям погибших, чьи могилы были осквернены, власти окажут всю необходимую помощь для их восстановления.

24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.

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Удары по ВСУ в Курской области, атаки в районе Днепра, успехи ВС РФ в Торецке: последние новости СВО
31 марта 2025, 09:38

Фото: iStock/MikeMareen

Российские войска продолжают активные наступательные операции на ключевых участках фронта, демонстрируя уверенное продвижение и усиливая давление на позиции Вооружённых сил Украины. О главных событиях в зоне СВО на 31 марта расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области российские военные продолжают оказывать значительное сопротивление ВСУ. Армия активно использует авиацию и артиллерию для подавления противника. В ночь на 31 марта авиация нанесла удары авиабомбами по пункту управления и хранения беспилотников ВСУ в Гуево, что значительно ослабило возможности украинских операторов дронов, обладающих высоким уровнем подготовки.

Кроме того, противодронный расчёт 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» сбил над селом разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия. В районе хутора Олешня Вооружённые силы Украины продолжают удерживать свои позиции в лесных массивах на восточной и юго-восточной окраинах. Российские войска наносят прицельные удары по этим укреплениям с использованием артиллерии и беспилотников, постепенно вытесняя противника.

Херсонское направление

На Херсонском направлении ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских сил на левом берегу Днепра. Основной удар был направлен на район малого железнодорожного моста, расположенного выше Антоновского моста. Несмотря на активные действия противника, российские войска успешно сдерживают их натиск. За последние сутки украинская армия выпустила 47 боеприпасов по 10 сёлам левобережья, что указывает на продолжающиеся попытки дестабилизировать обстановку в тылу российских позиций.

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские войска продолжают наступление в районах населённых пунктов Степовое и Щербаки, продвигаясь вдоль стратегически важной дороги на Орехов. По информации украинских источников, на этом участке сосредоточено около 70 тысяч российских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники — более 300 танков и 700 боевых машин пехоты (БМП). Вооружённые силы Украины ожидают масштабного наступления со стороны России, что подтверждается увеличением интенсивности боевых действий и наращиванием военных сил.

Торецкое направление

На Торецком участке российские войска демонстрируют успехи на нескольких ключевых направлениях. На западном фланге наступление разворачивается вдоль линии Александрополь — Сухая Балка. От Пантелеймоновки российские подразделения вышли к окраинам Валентиновки, укрепляя свои позиции. На северо-западе от Торецка российские силы заняли южную часть лесного массива, что позволяет им оказывать давление на Щербиновку с фланга и контролировать логистические пути посёлка с помощью плотного огневого воздействия.

На юго-западе города захвачены некоторые укрепления противника, а на правом фланге российские войска пробиваются от Дачного к Дылеевке, находящейся за железной дорогой.

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Северское направление

На Северском направлении российские войска пытаются обойти позиции ВСУ и проникнуть в Григоровку. Используя преимущества Белогоровских высот, они активно обстреливают гарнизоны противника в Выемке и Северске, применяя артиллерию всех калибров. Эти действия направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и создание условий для дальнейшего продвижения.

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Задержанный в Москве вербовщик «Азова»* причастен к покушению на Соловьёва
31 марта 2025, 09:11

Фото: iStock/Yingko

Задержанный в российской столице вербовщик «Азова»* Павел Г. оказался причастен к планированию покушения на журналиста Владимира Соловьёва в апреле 2022 года. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 31-летний мужчина поддерживает «Азов»* с 2014 года и является участником «спящей» ячейки в Москве и области. С 2019 по 2022 годы он регулярно выезжал на территорию Украины, где встречался с командиром взвода террористической организации Давидом К. В России он собирал данные о ВС РФ, а также выходил на связь с российскими бойцами и уговаривал вступить в ВСУ.

В 2023 году Павел начал проводить встречи со своими знакомыми у себя дома и убеждал их присоединяться к «Азову»*.

Также выяснилось, что в 2022 году мужчина переводил деньги лидеру террористической организации NS/WP* Crew Андрею Пронскому, который обвиняется в покушении на жизнь журналиста Владимира Соловьёва.

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* признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена.
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ВСУ ещё пытаются удерживать позиции в селе Гуево Курской области
31 марта 2025, 08:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские боевики безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в группировке войск «Север».
«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ — ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Гуево еще присутствуют группы украинских боевиков, однако бойцы группировки «Север» вытесняют их к окраинам. При этом командование противника целенаправленно тянет время, чтобы попытаться сдержать российские силы.

Ранее сообщалось, что ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой и 41-й отдельной механизированной бригад.

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ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых с улиц поселков
31 марта 2025, 08:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Напавшие на Курскую область украинские боевики к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом сообщили РИА Новости эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня.
Эвакуированная жительница Ольга рассказала, что первые подразделения украинской армии, которые вторглись в Курскую область, были жестоки и никого не щадили. По ее словам, тела 12 убитых людей лежали на улице полтора месяца.

Мать Ольги Александра сообщила, что боевики ВСУ не давали даже закапывать трупы. Местные опасались, что начнется эпидемия, заключила она.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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