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Командование запретило украинским военным покидать Великую Новоселку. В этом городе находится крупный логистический пункт Вооружённых сил Украины.
По данным разведки, личному составу ВСУ приказано остаться в населенном пункте на юге Донецкой области, сообщили ТАСС в силовых структуры. Украинские военные предпочитают сдаваться в плен.
Для примера, 10 декабря ВС РФ вышли на южную окраину Великой Новоселки. Уже 12 декабря группа военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) сдалась в плен российским военным.
Великая Новоселка — важнейший узел автомобильных дорог, связывающий Донбасскую и Запорожскую группировки ВСУ из состава Оперативно-стратегической группировки «Таврия». Взятие этого населённого пункт даст российской армии возможность развивать дальнейшее наступление в Запорожскую область.
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Для примера, 10 декабря ВС РФ вышли на южную окраину Великой Новоселки. Уже 12 декабря группа военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) сдалась в плен российским военным.
Великая Новоселка — важнейший узел автомобильных дорог, связывающий Донбасскую и Запорожскую группировки ВСУ из состава Оперативно-стратегической группировки «Таврия». Взятие этого населённого пункт даст российской армии возможность развивать дальнейшее наступление в Запорожскую область.
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Александр Бойцов