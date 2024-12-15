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Уничтожение ВСУ в Курской области, остановка работы угледобывающей шахты Украины: последние новости СВО

Фото: iStock/aleks0649

Фото: iStock/aleks0649

За минувшую ночь над территорией России уничтожены 15 беспилотников самолетного типа. Российские войска продолжают вести активные бои и добиваться тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Средствами противовоздушной обороны в ночь на 15 декабря над акваторией черного моря было уничтожено 13 БПЛА. Еще по 1 дрону было сбито над Брянской и Курской областями. Авиацией ВС РФ нанесены удары по военным складам в районе села Таврическое, расположенного на оккупированной украинскими силами части Запорожской области.

Курская область




Российские военные продвигаются по южным окраинам Суджанского района. В результате боевых действий за минувшие сутки уничтожено более 100 военнослужащих украинской армии, а также танк и три боевые бронированные машины.

В районе Дарьино и Николаево-Дарьино противником предприняты две контратаки. Обе атаки были успешно отражены, в результате чего уничтожено свыше 45 оккупантов и две БМП. Ракетный удар с использованием «Торнадо-С» привел к уничтожению РСЗО БМ-21 «Град» ВСУ, пикапа и около 20 военнослужащих противника.

Покровское направление


Российскими войсками успешно отбиты все контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Шевченко и Новотроицкого. Штурмовые группы ВС РФ подбираются к укрепленным позициям ВСУ в Нововасильевке.

Отмечается значительное продвижение войск к поселку Песчаный. В этом населенном пункте расположена одна из крупнейших шахт компании «Метинвест», занимающаяся добычей коксующегося угля. Из-за приближения российских войск шахта остановила свою работу. Утрата сырья может негативно сказаться на украинском оборонно-промышленном комплексе.

В окрестностях населенный пунктов Сухой Яр, Лысовка, Даченское и Зелёное идут ожесточенные бои. Спецподразделениями российской армии завершается зачистка территории южной части села Сонцовка.

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Угледарское направление


Российские военные уверенно продвигаются в направлении поселений Сторожевое и Нескучное. В районе села Успеновка ВС РФ ликвидирован тактический карман. Населённые пункты Трудовое, Успеновка, Анновка, Елизаветовка и Весёлый Гай перешли под полный контроль российской стороны. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о 700 военнослужащих ВСУ, остающихся в котле поселка Анновка. Министерство обороны России не дало комментариев по этому поводу.

Российские войска продолжают наступление в направлении поселка Янтарный. У военнослужащих стоит задача взять под контроль реку Сухие Ялы, включая её рукава в районе Янтарного и Константинопольского.

В южном микрорайоне города Курахово российские войска завершили зачистку территории, над зданием городской администрации района поднят российский флаг. ВСУ вынуждено отступили в промзону территории Кураховской ТЭС и трубного завода.

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Троицкое направление


В окрестностях Торецка российские войска осуществляют маневры в северной части города, пытаясь окружить украинские силы и стабилизировать линию фронта. На западных окраинах города шли ожесточенные бои в результате которых российским войскам удалось вытеснить ВСУ из одноэтажных зданий и продвинуться вдоль дороги в сторону Дружковки.

В Часов Яре Подразделения ВСУ оказывают стойкое сопротивление в районе огнеупорного завода. Для подавления противника ВС РФ применяют дроны. В ходе очередной атаки БПЛА был уничтожен бронетранспортёр International MaxxPro.

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Военкор Поддубный: армия РФ ударом беспилотника ликвидировала майора ВСУ Дупешко
15 декабря 2024, 11:16

Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости/ Гавриил Григоров)

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии (ВСУ) майора Николая Дупешко, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале.
Евгений Поддубный обратил внимание, что Николай Дупешко являлся участником переподготовки офицеров Вооруженных сил Украины по стандартам армии Соединённых Штатов Америки. Военный корреспондент подчеркнул, что военный был ликвидирован ударом российского беспилотного летательного аппарата на покровском направлении.

Накануне сообщалось, что группировка военных ВСУ оказалась полностью заблокирована в Курахово в Донецкой Народной Республике. Её численность составляет несколько сотен бойцов. В городе ещё остались очаги сопротивления, но силы противника, если отказываются сдаваться, постепенно «перемалываются», отмеил собеседник ТАСС из силовых структур. Он уточнил, что солдаты армии Украины не имеют ни малейшего шанса выйти из Курахово.

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В подвалах жилых домов Петровки обнаружили запертых боевиками ВСУ мирных жителей
15 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/djroland

Российские военные освободили мирных жителей при взятии под контроль населённого пункта Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы группировки «Центр» обнаружили в подвалах захваченных ВСУ жилых домов запертых местных жителей. Им оказали всю необходимую помощь.

В ведомстве подчеркнули, что штурмовики при поддержке бронегруппы зашли в примыкающие к Петровке лесополосы, где ликвидировали подразделения ВСУ в укреплениях. После этого российские бойцы разделились на небольшие группы и с двух сторон зашли в населённый пункт.

Об освобождении Петровки стало известно 1 декабря.

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#вс рф
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В Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов
ПВО отбили атаку дронов ВСУ над Туапсинским районом Кубани
15 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Naypong

Над Туапсинским районом Краснодарского края отбили атаку беспилотников ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко.
Отмечается, что дежурные средства ПВО минувшей ночью отбили атаку украинских дронов. В результате никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее российский офицер с позывным Ладья сообщил, что украинские войска используют бойцов теробороны в Курской области в качестве приманки для российских войск. Также в беседе с РИА Новости он отметил, что в приграничном регионе в составе ВСУ воюют инструкторы НАТО.

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#краснодарский край
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#вс рф
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#атака
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Несколько сотен солдат ВСУ полностью заблокированы в Курахово
15 декабря 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Группировка военнослужащих Вооружённых сил Украины оказалась полностью заблокирована в Курахово в Донецкой Народной Республике. Её численность составляет несколько сотен бойцов.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что в городе ещё остались очаги сопротивления. Однако силы противника, если отказываются сдаваться, постепенно «перемалываются». По словам представителя силовиков, украинские солдаты не имеют ни малейшего шанса выйти из города.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов говорил, что около 700 боевиков ВСУ попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахово. По его данным, в «котле» находятся несколько пехотных рот и подразделение спецназа. Украинцы уже перестали оказывать организованное сопротивление и пытаются малыми группами просочиться сквозь фронт, чтобы выйти из окружения.

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#солдаты
#всу
#владимир рогов
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ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск
15 декабря 2024, 10:09

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска используют бойцов территориальной обороны в Курской области в качестве приманки для российских военных. Об этом офицер с позывным Ладья рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне боевых действий. ВСУ, в свою очередь, планируют удерживаться на позициях, подключая дополнительные резервы.

По данным Ладьи, командование армии Украины выводит на передний край бойцов теробороны, отправляя их тем самым на смертельное задание, целью которого является выявление точки размещения солдат ВС РФ.

Офицер признался, что на данном участке фронта действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Также здесь были замечены иностранные наёмки. Известно, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.

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#всу
#вс рф
#курская область
#сво
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь над регионами России сбиты 15 украинских беспилотников
15 декабря 2024, 08:34

Фото: istockphoto/aapsky

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на приграничные и центральные регионы России. В ночь на 15 декабря дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что наиболее массовая атака была предпринята на Крым. Над акваторией Чёрного моря были сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских дронов. Ещё по одному БПЛА были ликвидированы над территориями Курской и Белгородской областей.

Ракетные и миномётные обстрелы, атаки, осуществляемые с помощью беспилотников уже стали обыденностью для приграничных российских регионов. Киевский режим постоянно пытается с помощью террористических методов компенсировать отсутствие успехов в ходе боевых действий. Поэтому ВСУ пытаются наносить удары по мирным городам и объектам на территории России.

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Офицер Ладья: В Курской области в частях ВСУ воюют инструкторы НАТО
15 декабря 2024, 08:20

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

ВСУ начали перебрасывать на передовую в курской области инструкторов из западных стран. Об этом рассказал командир подразделения группировки войск «Север» с позывным Ладья.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что эту информацию удалось получить в ходе допроса пленного наёмника из Британии. Этот «солдат неудачи» сообщил, что сначала он обучал новобранцев в лагере подготовки на Западной Украине. Потом его внезапно перевели в Сумскую область. Там он некоторое время провёл в украинской части, которую затем перебросили в Курскую область. Боевые навыки помогали инструктору НАТО недолго: вскоре он попал в плен.

По словам российского офицера, украинцы, попавшие в плен вместе с британцем, рассказали, что в Курской области больше всего иностранных наёмников из скандинавских стран. Скорее всего, это датчане, предполагают пленные. Ладья с сожалением отметил, что ему и его бойцам пока не удалось обнаружить документов или опознавательных знаков, которые подтвердили бы эту информацию.

«Но это только пока, до поры», — с улыбкой заключил командир.

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#новости
#нато
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Минобороны: Средства ПВО за час уничтожили пять украинских дронов над Россией
15 декабря 2024, 07:21

Фото: istockphoto/e-crow

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на территорию России с той или иной степенью интенсивности. Дежурные системы противовоздушной обороны ВС РФ накануне, 14 декабря, в течение часа сбили пять украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что атака со стороны Украины была предпринята в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени. Два вражеских БПЛА были сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Курской области. Ещё по одному системы ПВО уничтожили над Белгородской и Брянской областями. Ещё один дрон, направлявшийся в сторону Крыма, был обнаружен и нейтрализован над акваторией Чёрного моря.

Попытки нанесения ударов по мирным городам и объектам гражданской инфраструктуры на территории России предпринимаются киевским режимом ежедневно. Большинство украинских беспилотников и ракет уничтожаются дежурными средствами ПВО Армии России.

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#дрон
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#сотрудники
#атака
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Бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов на Донбассе
РИА Новости: бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов в ДНР
15 декабря 2024, 06:54

Фото: iStock/Olena_Z

Житель поселка Желанное Донецкой Народной Республики рассказал о том, как бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов. Об этом пишут РИА Новости.
«Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли», — поделился с изданием житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник.

Мирошник отметил, что одному жителю удалось спастись после брошенной гранаты. Он выглянул из подвала и подумал, что перед ним российские военные. Когда житель с ними поздоровался, те крикнули «слава Украине», после чего стали закидывать подвал гранатами. По словам Мирошника, жителя спасло то, что он обложил себя дверями.

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#военные
#днр
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