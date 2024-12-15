Уничтожение ВСУ в Курской области, остановка работы угледобывающей шахты Украины: последние новости СВО

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За минувшую ночь над территорией России уничтожены 15 беспилотников самолетного типа. Российские войска продолжают вести активные бои и добиваться тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Средствами противовоздушной обороны в ночь на 15 декабря над акваторией черного моря было уничтожено 13 БПЛА. Еще по 1 дрону было сбито над Брянской и Курской областями. Авиацией ВС РФ нанесены удары по военным складам в районе села Таврическое, расположенного на оккупированной украинскими силами части Запорожской области.
Курская область
Российские военные продвигаются по южным окраинам Суджанского района. В результате боевых действий за минувшие сутки уничтожено более 100 военнослужащих украинской армии, а также танк и три боевые бронированные машины.
В районе Дарьино и Николаево-Дарьино противником предприняты две контратаки. Обе атаки были успешно отражены, в результате чего уничтожено свыше 45 оккупантов и две БМП. Ракетный удар с использованием «Торнадо-С» привел к уничтожению РСЗО БМ-21 «Град» ВСУ, пикапа и около 20 военнослужащих противника.
Покровское направление
Российскими войсками успешно отбиты все контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Шевченко и Новотроицкого. Штурмовые группы ВС РФ подбираются к укрепленным позициям ВСУ в Нововасильевке.
Отмечается значительное продвижение войск к поселку Песчаный. В этом населенном пункте расположена одна из крупнейших шахт компании «Метинвест», занимающаяся добычей коксующегося угля. Из-за приближения российских войск шахта остановила свою работу. Утрата сырья может негативно сказаться на украинском оборонно-промышленном комплексе.
В окрестностях населенный пунктов Сухой Яр, Лысовка, Даченское и Зелёное идут ожесточенные бои. Спецподразделениями российской армии завершается зачистка территории южной части села Сонцовка.
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Угледарское направление
Российские военные уверенно продвигаются в направлении поселений Сторожевое и Нескучное. В районе села Успеновка ВС РФ ликвидирован тактический карман. Населённые пункты Трудовое, Успеновка, Анновка, Елизаветовка и Весёлый Гай перешли под полный контроль российской стороны. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о 700 военнослужащих ВСУ, остающихся в котле поселка Анновка. Министерство обороны России не дало комментариев по этому поводу.
Российские войска продолжают наступление в направлении поселка Янтарный. У военнослужащих стоит задача взять под контроль реку Сухие Ялы, включая её рукава в районе Янтарного и Константинопольского.
В южном микрорайоне города Курахово российские войска завершили зачистку территории, над зданием городской администрации района поднят российский флаг. ВСУ вынуждено отступили в промзону территории Кураховской ТЭС и трубного завода.
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Троицкое направление
В окрестностях Торецка российские войска осуществляют маневры в северной части города, пытаясь окружить украинские силы и стабилизировать линию фронта. На западных окраинах города шли ожесточенные бои в результате которых российским войскам удалось вытеснить ВСУ из одноэтажных зданий и продвинуться вдоль дороги в сторону Дружковки.
В Часов Яре Подразделения ВСУ оказывают стойкое сопротивление в районе огнеупорного завода. Для подавления противника ВС РФ применяют дроны. В ходе очередной атаки БПЛА был уничтожен бронетранспортёр International MaxxPro.
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Елена Генералова