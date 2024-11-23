Командующего группировкой «Юг» генерала Анашкина сняли с должности

Геннадий Анашкин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)
Командующего группировкой войск «Юг» генерала-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, добавив, что ряд других источников подтверждает эту информацию.
Минобороны России пока не комментировало данные сведения.
Согласно имеющейся информации, снятие с должности могло последовать после ситуации на северском направлении, а также из-за нежелания генерала доводить до высшего командования данные об истинном положении вещей на фронте.
В мае 2024 года Анашкина назначили временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, откуда обстреливалась Запорожская АЭС
Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
Согласно имеющейся информации, снятие с должности могло последовать после ситуации на северском направлении, а также из-за нежелания генерала доводить до высшего командования данные об истинном положении вещей на фронте.
В мае 2024 года Анашкина назначили временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, откуда обстреливалась Запорожская АЭС
Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
Анастасия Чинкова