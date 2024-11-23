В Минобороны доложили последние новости СВО

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Российские силы ударили по украинским военным аэродромам, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что по противнику работали беспилотники, авиация, артиллеристы и ракетчики.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — пояснили в Минобороны.Кроме того, резюмировали в МО РФ, на земле был ликвидирован самолет МиГ-29 боевиков ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина вторглась в Курскую область.
В июне текущего года президент России Владимир Путин предлагал Украине мирно урегулировать конфликт, но на той стороне проигнорировали предложение.
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Никита Кротов