s: Киеву необходимо больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики A-10 для поддержки пехоты и самолеты, способные запускать крылатые ракеты большой дальности, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью агентству Reuters.
Говоря о штурмовых самолётах, он упомянул А-10, который в США был принят на вооружение 50 лет назад.
Кроме того, военачальник заявил, что украинская армия хотела бы иметь ударные вертолёты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также военно-транспортные UH-60 Black Hawk. Также устами Сырского Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, на нехватку которых жалуются некоторые подразделения. Дело в том, что как для российской, так и для украинской армий артиллерия является основой — однако в отличие от Москвы, Киеву вынужден я балансировать и использовать снаряды разного калибра, в зависимости от имеющихся запасов.
Несмотря на почти патовую ситуацию на линии фронта протяженностью около 1000 км, Александр Сырский, который руководил обороной Киева в начале 2022 года и молниеносным контрнаступлением Украины в Харьковской области позднее в том же году, подчеркнул, что будущие прорывы все еще возможны.
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«Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут... Это не новая машина, а надежная, проверенная во многих войнах, с широким набором оружия для уничтожения наземных целей в помощь пехоте», — отметил Сырский.
Несмотря на почти патовую ситуацию на линии фронта протяженностью около 1000 км, Александр Сырский, который руководил обороной Киева в начале 2022 года и молниеносным контрнаступлением Украины в Харьковской области позднее в том же году, подчеркнул, что будущие прорывы все еще возможны.
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Артем Путинцев