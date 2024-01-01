В США пришли в ужас из-за количества погибших солдат ВСУ

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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Дэвис отметил, что такая цифра погибших возможна из-за того, что украинские командиры нуждаются в дополнительных 500 тысяч солдат. Он подчеркнул, что на Западе старались не раскрывать реальные потери, которые понесли ВСУ.
По словам Дэвиса, что украинская армия не сможет совершить новую наступательную операцию,так как испытывает нехватку абсолютно всего: от вещей до боеприпасов и техники.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Российский лидер добавил, что быстрое завершение конфликта произойдет исключительно на российских условиях.
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По словам Дэвиса, что украинская армия не сможет совершить новую наступательную операцию,так как испытывает нехватку абсолютно всего: от вещей до боеприпасов и техники.
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Екатерина Коршунова