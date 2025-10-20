Командующий ВСУ станцевал в трусах под российскую песню
Полковник ВСУ Манько сплясал в трусах под трек русской группы «Пневмослон»
Командир украинских штурмовиков, полковник Валентин Манько, опубликовал в соцсетях несколько необычных видео, где он танцует под русскую нецензурную песню и проходит онлайн‑тест на персонажа из российского сериала.
Соответствующие кадры в X показал экс‑командир «Азова»* Богдан Кротевич.
«Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович [Сырский] действительно хорошее кадровое решение, стало все ясно!» — написал он.
В первом ролике Манько движется под композицию группы «Пневмослон», во втором проходит тест «Кто ты из «Слова пацана» и получает персонажа по кличке «Турбо».
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупреждала, что формирование штурмовых войск в ВСУ может сделать обычной тактику «мясных» штурмов, практикуемых главнокомандующим боевиков.
По её словам, несмотря на официальные заявления о «хороших результатах», создание нового рода войск сопровождается серьёзными потерями и пренебрежением опытом линейных бригад.