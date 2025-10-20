Командующий ВСУ станцевал в трусах под российскую песню

20 октября 2025, 21:19

Полковник ВСУ Манько сплясал в трусах под трек русской группы «Пневмослон»

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Командир украинских штурмовиков, полковник Валентин Манько, опубликовал в соцсетях несколько необычных видео, где он танцует под русскую нецензурную песню и проходит онлайн‑тест на персонажа из российского сериала.





Соответствующие кадры в X показал экс‑командир «Азова»* Богдан Кротевич.





«Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович [Сырский] действительно хорошее кадровое решение, стало все ясно!» — написал он.