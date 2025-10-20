«Морги переполнены»: Журналист пришел в шок от происходящего в зоне СВО

20 октября 2025, 21:04

Журналист Торнтон: боевики ВСУ значительно искажают данные о реальных потерях

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

ВСУ искажают данные о собственных потерях, заявил в соцсети X журналист Уоррен Торнтон, ссылаясь на появившиеся в сети кадры с украинских кладбищ.