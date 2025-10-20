Достижения.рф

«Морги переполнены»: Журналист пришел в шок от происходящего в зоне СВО

Журналист Торнтон: боевики ВСУ значительно искажают данные о реальных потерях
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

ВСУ искажают данные о собственных потерях, заявил в соцсети X журналист Уоррен Торнтон, ссылаясь на появившиеся в сети кадры с украинских кладбищ.



По его словам, на окраине Днепропетровска видно ровные ряды свежих могил с одинаковыми табличками «временно неопознанный защитник Украины» — без имён и дат, лишь номера участков. Похожие захоронения, утверждает он, появляются и в Запорожье, и в Харькове, и в Черкассах.

Торнтон считает, что такие материалы подрывают доверие к официальной статистике, поскольку власти говорят об «умеренных» потерях, а на самом деле «морги переполнены».

По данным Минобороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли около 1600 военнослужащих. Также в сообщениях говорится, что российская группировка «Центр» взяла под контроль населённый пункт Чунишино в ДНР, а подразделения «Востока» освободили Полтавку в Запорожской области.

Никита Кротов

