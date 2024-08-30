Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Синьковку в Харьковской области

Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Синьковку в Харьковской области

30 августа 2024, 15:47
Фото: istockphoto/Evgeny555

Фото: istockphoto/Evgeny555

Армия ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Синьковка в Харьковской области и Стельмаховку в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России. Оба села от боевиков ВСУ освободила группировка войск «Запад», говорится в сообщении.
«Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ», — указано в сводке.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Новожеланное и Константиновку в Донецкой Народной Республике. В штурме населенных пунктов принимали участие подразделения группировки войск «Центр».



В ведомстве также отметили, что боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР

Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР

В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за неделю
#военные
#село
#человек
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
Аналитик Кошкин заявил о низкоквалифицированных кадрах ВСУ
30 августа 2024, 15:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ВСУ обладают низкоквалифицированными кадрами в своих рядах.
Так он прокомментировал потерю Украиной самолёта F-16.

«Вот дали самолёты, дали средства ПВО — и оказалось, что одно другое уничтожает. Естественно, что это непростительные ошибки, которые делают специалисты, сбивая свои самолёты и своих лётчиков. Так что в настоящее время это свидетельствует о весьма невысококвалифицированном подходе к подготовке и ведению боевых действий», — отметил в беседе с RT Кошкин.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в комментарии удара по Одесскому порту отметил, что ВСУ всё также поставляется военная техника.

«Везут технику со стороны Румынии. Какая именно? Не гусеничная. Туда также свозят БК и ГСМ. Но не только в порт в Ильичевске. Что за иностранцы. Туда простым людям доступ закрыт. Даже речь сложно узнать, они с работниками не общаются», — отметил в беседе с «Царьградом» Лебедев.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике.

Читайте также:

Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР

В Раде раскритиковали ВСУ за попытку умолчать о крушении F-16
#военные
#техника
#иностранцы
#специалисты
#военная техника
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за неделю
МО РФ: за неделю ВСУ потеряли в зоне СВО до 16 910 военнослужащих
30 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек, доложили в Минобороны России. Ранее в оборонном ведомстве информировали, что ВС РФ освободили Константиновку в Донецкой народной республике.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться в приграничье Курской области. Как заявляло командование боевиков ВСУ, нападение под Курском было предпринято, чтобы отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, однако планы провалились.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет о возможности переговоров с Россией, однако реальные шаги властями Украины не предпринимаются.

Читайте также:

Саперы Росгвардии обнаружили под Херсоном более 2,5 тысяч боеприпасов НАТО

Убитый солдат ВСУ оставил русским военным послание на магазине автомата

«Позывной Камикадзе»: гражданин Японии сражается с боевиками ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР
30 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.
Как уточнил в оборонном ведомстве, в штурме населённого пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр». Как следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю, в результате наступательной операции российскими военными также были освобождены населённые пункты Орловка, Камышевка и Николаевка.

Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Вместе с указанными населёнными пунктами село является частью большого очеретинского плацдарма для последующего наступления на Новгородовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР

Ситуация в Курской области 30 августа: последние новости, зверства ВСУ

Обстрелы Курской области, бои в Селидово и Торецке, крушение F-16: последние новости СВО
#село
#операции
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ
С начала вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 219 человек
30 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко заявил, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область пострадали 219 человек. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Всего с нарастающим итогом с 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадало 219 человек, в том числе 11 детей. На стационарном лечении на данный момент находится 65 пациентов, в том числе двое детей», — сказал он.

Помимо этого, Алименко добавил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атак боевиков 5 медицинских учреждений в приграничье Курской области остановили плановый прием пациентов.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона, а также продолжают демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее сообщалось, что российские военные освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Константиновка. Помимо этого, группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Синьковка в Харьковской области.

По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции до 16 910 военнослужащих.

Читайте также:

В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками

Стало известно, что мобилизованные ВСУ бегут с передовой при первом взрыве

Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины
#военные
#всу
#минобороны
#запад
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
30 августа 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике, информирует Минобороны РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. На тот момент непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Высшее руководство страны решило оказать военную поддержку.

Позже в сентябре 2022 года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума. Украинские неонацисты продолжают обстрел российских территорий, используя в качестве целей мирное население.

Ранее сообщалось, что ликвидированный боевик ВСУ оставил послание русским военным.

Читайте также:

«Позывной Камикадзе»: гражданин Японии сражается с боевиками ВСУ в Курской области

В Курской области семья из трех человек погибла от удара ВСУ по мосту через Сейм

Саперы Росгвардии обнаружили под Херсоном более 2,5 тысяч боеприпасов НАТО
#россия
#украина
#война
#сво
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде раскритиковали ВСУ за попытку умолчать о крушении F-16
Безуглая: ВСУ пытались умолчать о сбитии F-16 ударом украинской ПВО
30 августа 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ за попытку умолчать о сбитии ударом украинской ПВО американского истребителя F-16. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, это уже третий случай, когда украинские военные сами сбивают свой самолет.
«Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий украинских ВВС — прим.ред.)? Какова ваша позиция?», — спросила Безуглая.
Депутат также добавила, что сбитие истребителя F-16 — это как минимум третий раз, когда ВСУ уничтожает свои самолеты дружественным огнем. Она отметила, что даже в этот раз украинские военные пытались не предавать инцидент огласке, пока об этом не написали иностранные СМИ.

Ранее Безуглая заявила, что украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
Читайте также:

«Прихлопнули»: Военэксперт назвал версию про F-16, которая не выгодна ВСУ

«Американский самолет американской ракетой»: Мирошник об уничтожении F-16 из ЗРК Patriot

ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot
#самолет
#самолёты
#военные
#сми
#инцидент
#депутат
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убитый солдат ВСУ оставил русским военным послание на магазине автомата
30 августа 2024, 15:14

Фото: istockphoto/blyamur

Разведчики группировки российских войск «Центр» собрали целую коллекцию трофеев, собранных на захваченных позициях ВСУ. Они многочисленны и разнообразны: от современного западного оружия до раритетного телефона и даже посланий с того света.
Фотографии боевых трофеев разведчиков опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!». Американскими автоматическими винтовками М-16, гранатами и гранатомётами со всего света уже никого не удивишь. Такого добра достаточно в любом подразделении, сражающемся на передовой. А вот полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска — это редкость, настоящая экзотика.

Украшение коллекции — автомат Калашникова, найденный рядом с телом убитого хозяина. На пластиковом магазине выцарапана мрачная философская надпись: «Если хочешь узнать цену жизни, спроси у покойника».

Читайте также:

«Позывной Камикадзе»: гражданин Японии сражается с боевиками ВСУ в Курской области

Саперы Росгвардии обнаружили под Херсоном более 2,5 тысяч боеприпасов НАТО

ВСУ расстреляли трех детей, которые пытались эвакуироваться в Курской области
#телефон
#всу
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Позывной Камикадзе»: гражданин Японии сражается с боевиками ВСУ в Курской области
В спецназе «Ахмат» в Курской области воюет гражданин Японии с позывным Камикадзе
30 августа 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Vladimir Kokorin

В Курской области в составе спецназа «Ахмат» против ВСУ воюет гражданин Японии с позывным Камикадзе. Об этом сообщил командир его отряда с позывным Каштан в беседе с ТАСС. По его словам, японец работает качественно, по духу — самурай.
«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой, один из первых. Если честно, я восторге», — рассказал Каштан.
На вопрос о воинской специальности Камикадзе командир ответил, что тот — «и чтец, и жнец, и на дуде игрец».

Каштан также поделился, что сначала японец плохо понимал по-русски и пользовался приложением-переводчиком в телефоне, потому первое время сослуживцы определяли ему контрольные точки, которые он должен был пройти, если потеряется.

Сообщается, что сейчас Камикадзе сдал экзамен по русскому языку, получил российское гражданство и продолжает сражаться с ВСУ наравне с боевыми товарищами.

Читайте также:

В Курской области семья из трех человек погибла от удара ВСУ по мосту через Сейм

Ситуация в Курской области 30 августа: последние новости, зверства ВСУ

ФСБ задержала двух наемников ВСУ из Колумбии
#гражданство
#семья
#человек
#новости
#всу
#япония
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области семья из трех человек погибла от удара ВСУ по мосту через Сейм
30 августа 2024, 14:29

Фото: iStock/vicnt

В Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорится в сообщении.
По данным издания, семья Гребенниковых последние три недели жили на приграничных курских территориях, однако накануне, 29 августа, решили уехать в Курск. Отмечается, в это время регион подвергся очередной массированной атаке ВСУ, одна из ракет ударила по их машине, когда они проезжали мост.

В материале указано, что после вчерашней атаке мост через Сейм у села Карыж оказался полностью разрушен.

Ранее сообщалось, что украинские боевики ВСУ расстреляли трех детей в Курской област, когда те пытались эвакуироваться.

«Дети от 10 до 12 лет пытались эвакуироваться на мотоцикле в районе Малой Локни, когда украинские военные открыли по ним огонь», — передавали слова замкомандира с позывным Кадет.
Читайте также:

ВСУ расстреляли трех детей, которые пытались эвакуироваться в Курской области

Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области

В Курской области была предотвращена попытка подрыва моста
#мост
#дети
#семья
#военные
#регион
#всу
#расстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф