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Армия ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Синьковка в Харьковской области и Стельмаховку в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России. Оба села от боевиков ВСУ освободила группировка войск «Запад», говорится в сообщении.
«Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ», — указано в сводке.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Новожеланное и Константиновку в Донецкой Народной Республике. В штурме населенных пунктов принимали участие подразделения группировки войск «Центр».
В ведомстве также отметили, что боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек.
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