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Взятие населённого пункта Максимильяновка существенно облегчило дальнейшее продвижение российских войск в сторону Курахово. Об этом рассказал командир 102 полка 150-й дивизии с позывным Азак.
В разговоре с РИА Новости офицер подчеркнул, что Максимильяновка была сильно укреплена, противник серьёзно готовился к обороне. Опорные пункты и пулемётные точки были оборудованы практически на каждом перекрёстке, чтобы была возможность вести огонь в разных направлениях. Между домами украинцы прорыли траншеи, а подвалы зданий соединяли подземными ходами.
Было понятно, что Максимильяновка является ключевым плацдармом для последующего штурма Курахово, добавил сослуживец Азака, командир роты с позывным Сократ. С присущей ему мудростью офицер отметил, что именно после взятия этого небольшого населённого пункта появилась возможность охвата Курахово с флангов. Именно поэтому противник так старался его удержать.
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«Особо любили укрываться в подвалах социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник, домов культуры», — с недоброй и кривоватой улыбкой вспоминал комбат.
Было понятно, что Максимильяновка является ключевым плацдармом для последующего штурма Курахово, добавил сослуживец Азака, командир роты с позывным Сократ. С присущей ему мудростью офицер отметил, что именно после взятия этого небольшого населённого пункта появилась возможность охвата Курахово с флангов. Именно поэтому противник так старался его удержать.
«Однако не удалось, вышло по-нашему», — на этот раз с широкой и искренней улыбкой заключил Азак.
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Александр Бойцов