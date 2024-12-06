Боевики ВСУ стараются сдаваться в плен ВС РФ в Великой Новоселке

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Военнослужащие ВСУ в Великой Новоселке по возможности стараются сдаться в плен. Об этом рассказал пленный военный отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик, его слова приводит ТАСС.
«Все уже хотят сдаться, ни у кого нервы не выдерживают. И у кого (в Великой Новоселке – ред.) есть возможность сдаться — все сдаются», — рассказал Сидорик.
Он уточнил, что в его роте осталось всего 30 человек, некоторые погибли, другие приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен.
Сидорика мобилизовали во Львовской области в 2022 году. Он добровольно сложил оружие и сдался в плен в результате штурмовых действий ВС РФ в Великой Новоселке.
Накануне стало известно, что группа военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ в составе семи человек сдалась в плен бойцам российской армии в Великой Новоселке.
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