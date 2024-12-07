Пленный украинец рассказал об ударе дрона ВСУ при сдаче в плен

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Украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, сдавшихся в плен и перемещавшихся в тыл под руководством российских бойцов. Об этом рассказал военнопленный Максим Красюха, один из тех, кто был в этой группе.
В видеоролике, опубликованном министерством обороны РФ, он рассказал, что, когда увидел российских солдат, сам окликнул их, сказал, что не вооружён. Его отвели в окоп, дали воды, накормили. Когда его и других пленных собирались отвести в тыл, по ним ударил беспилотник. Причём оператор FVP-дрона не мог не видеть, что атакует своих.
По словам Красюхи, его мобилизовали из дома и через два дня он уже был на передовой, безо всякой подготовки. В его задачу входило эвакуировать убитых с позиций перед окопами. По словам пленного, их было очень много. На полосе в 150-200 метров он насчитал от 15 до 20 трупов сослуживцев.
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«Не хотели, чтобы живыми сдались», — с горечью констатировал солдат.
По словам Красюхи, его мобилизовали из дома и через два дня он уже был на передовой, безо всякой подготовки. В его задачу входило эвакуировать убитых с позиций перед окопами. По словам пленного, их было очень много. На полосе в 150-200 метров он насчитал от 15 до 20 трупов сослуживцев.
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Александр Бойцов