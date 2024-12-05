Пленный ВСУ Назаренко сообщил об угрозах за отказ воевать

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Попавший в плен военный ВСУ Максим Назаренко рассказал, что за отказ отправиться на фронт украинцам угрожают привлечением к ответственности и расправами над семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предоставленное МО РФ видео допроса.
По его словам, люди не хотят идти воевать, но ВСУ несут потери и их нужно восполнять. Тогда украинских мужчин забирают насильно.
По словам пленного, он девять недель обучался в Швеции на БМП CV-90. Туда преимущественно отбирали украинцев со средним и высшим образованием без проблем со зрением в возрасте 45-49 лет.
Ранее замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир» заявил, что мобилизованы будут все украинские мужчины.
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«Обещали, что закроют, большие штрафы наложат, семье не дадут покоя. Начальство говорило: что будет потом с твоей семьей, врагами народа?» — рассказал Назаренко.
По словам пленного, он девять недель обучался в Швеции на БМП CV-90. Туда преимущественно отбирали украинцев со средним и высшим образованием без проблем со зрением в возрасте 45-49 лет.
Ранее замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир» заявил, что мобилизованы будут все украинские мужчины.
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Элина Позднякова