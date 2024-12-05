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Пленный ВСУ Назаренко сообщил об угрозах за отказ воевать

Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в плен военный ВСУ Максим Назаренко рассказал, что за отказ отправиться на фронт украинцам угрожают привлечением к ответственности и расправами над семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предоставленное МО РФ видео допроса.
По его словам, люди не хотят идти воевать, но ВСУ несут потери и их нужно восполнять. Тогда украинских мужчин забирают насильно.

«Обещали, что закроют, большие штрафы наложат, семье не дадут покоя. Начальство говорило: что будет потом с твоей семьей, врагами народа?» — рассказал Назаренко.



По словам пленного, он девять недель обучался в Швеции на БМП CV-90. Туда преимущественно отбирали украинцев со средним и высшим образованием без проблем со зрением в возрасте 45-49 лет.

Ранее замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир» заявил, что мобилизованы будут все украинские мужчины.

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#штрафы
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#всу
В Госдуме оценили вероятность очной встречи Трампа с Путиным
Депутат Госдумы Чепа допустил очную встречу Трампа с Путиным
05 декабря 2024, 12:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Очная встреча президента России Владимира Путина с будущим американским коллегой Дональдом Трампом может состояться, допустил в разговоре с журналистами «Ленты.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мое мнение, что такая встреча, конечно, состоится», — сказал парламентарий.
Дональда Трампа избрали на пост президента США от партии республиканцев 5 ноября. Согласно его предвыборным обещаниям, он планирует прекратить конфликт на Украине «за сутки».

По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января, поскольку инаугурация Трампа пройдет 20-ого.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Пленный ВСУ Назаренко сообщил об угрозах за отказ воевать
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#война
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Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал идею отправки военных на Украину
Мерц раскритиковал идею Бербок по отправке миротворческих сил ФРГ на Украину
05 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Кандидат на должность канцлера Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об отправке немецких миротворческих сил на Украину. Об этом пишет издание Stuttgarter Nachrichten.
По мнению Мерца, «подобные спекуляции являются безответственными».

«Мы все бьемся над тем, как положить конец этой войне. Вопрос в том, как это можно сделать», — отметил кандидат в канцлеры ФРГ.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину в целях завершения украинского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Расстреляли по пути в магазин»: эвакуированная из Селидово рассказала о зверствах ВСУ
Эвакуированная из Селидово сообщила об атаках ВСУ на мирное население
05 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/zabelin

Ирина, эвакуированная из донецкого города Селидово, рассказала, как ее пытались расстрелять боевики ВСУ, когда она вышла в магазин за продуктами. Одна из пуль попала в нее, сообщает RT, и прошла на вылет. Женщину спас местный врач, которого украинские военные убили на следующий день.
По словам Ирины, все произошло 22 октября 2024 года, когда она решилась выйти в продуктовый — за едой и водой. На подступах к магазину она услышала выстрел из соседней многоэтажки, а после ее пронзила резкая боль.
«Не знаю кто это был. Но русских ещё в городе не было. Меня спасли ребята из другого дома, дотянули до туда. Там один паренёк предложил мне помощь… Сделал перевязку. Вечером он ушёл. А на утро мы его нашли убитым», — поделилась она в беседе с RT.
Женщина отметила, что ВСУ постоянно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые дома из польских бесшумных минометов. Ее дом, сокрушается она, уже не подлежит восстановлению.

Беженка вспомнила, как ее знакомые пытались покинуть Селидово, когда после очередного обстрела была разрушена их квартира. Однако семье этого не удалось, так как все улицы были усеяны трупами и частями тел — «картина не для слабонервных, поэтому вернулись назад».
«Когда зашла российская армия, стало намного тише. Два дня мы спали спокойно. 8 ноября нас эвакуировали из Селидова», — поделилась женщина.
Ирина подчеркнула, что ВСУ не давали им покоя даже во время эвакуации, пытаясь сорвать операцию. К месту сбора гражданских слетелись украинские дроны. Бойцы ВС РФ приказали всем разбежаться и открыли огонь по беспилотникам. За время эвакуации такое произошло трижды.

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«Мы на своей земле»: чеченцы отняли паспорт у бойца СВО в Ленобласти
В Ленобласти области чеченцы отняли паспорт у участника СВО и поплатились
05 декабря 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Паспорт у бойца спецоперации отняли чеченцы в Ленобласти, проинформировал Telegram-канал «Русская Община ZOV». Один из чеченцев с разбитым носом сказал, откуда они.
«Как здоровье?» — поинтересовался у них закадровый мужской голос.
По утверждению канала, на записи охранники, отнявшие документ у военного. Чеченцы якобы вымогали деньги за возврат документа.

«Мы на своей земле. (...) Мы русские, [черт возьми]», — заявил выходцам из Чечни мужчина.
Это уже не первый инцидент, связанный с участниками боевых действий. Недавно в СИЗО отправили таксиста, который приставил к голове ветерана СВО пистолет. Случившееся попало на кадры. Фигурант уголовного дела заявил, что не считает свои действия угрозой.

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Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве

Украина готовится сделать важное заявление
#мир
#россия
#чечня
#криминал
#паспорт
#новости
#сво
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Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве
05 декабря 2024, 10:49

Фото: istockphoto/Silent_GOS

О пытках в лагере Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве заявил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, который находится в изоляторе по обвинению в госизмене. Парламентарий сообщил об этом в Еврокомиссию и Евросоюз.
По его словам, пострадавшие от действий СБУ также обращались с письмами к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, главе Евросовета Шарлю Мишелю, французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Реакций на обращения не было, отметил украинский нардеп. Повторное обращение Дубинский назвал частью эксперимента.

В письмах указали, что людям запрещено спать, их бьют трубами с песком и душат пакетами.

Ранее стало известно, к чему готовится Украина, и как это связано с мирными переговорами.

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#украина
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#евросоюз
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Выплаты и льготы участникам СВО и их семьям в Подмосковье: какие есть, кто имеет право
05 декабря 2024, 10:28

Фото: iStock/Irina Guzovataya

Государство активно поддерживает тех, кто отправился защищать интересы своей родины в зону спецоперации. Для тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ, предусмотрен пакет различных льгот и выплат.
В Подмосковье тем, кто подписал контракт с Минобороны РФ, единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей.

Награды, полученные бойцом за выполнение боевых задач, также оплачиваются. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.

При этом за военнослужащим сохраняется рабочее место на его основной работе на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Период приостановления трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.

При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат зависит от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий, который предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.

Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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ТАСС: ВС России перерезали боевикам ВСУ единственную ведущую из Курахово дорогу
05 декабря 2024, 10:12

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска перерезали украинским боевикам трассу Курахово — Запорожье, по которой те могли покинуть город. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово - Запорожье фактически перерезана», — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что у ВСУ почти нет шансов покинуть город.

Ранее стало известно, что украинская сторона планирует заявить о том, что готова к миру. Об этом написали обозреватели The Wall Street Journal.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Российский лидер предлагал Киеву урегулировать конфликт летом этого года, но на той стороне отказались.

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#украина
#война
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#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
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Украина готовится сделать важное заявление
WSJ: Украина планирует заявить о своей готовности к миру
05 декабря 2024, 09:46

Фото: iStock/3dmitry

Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Киев готов заявить о своей готовности к миру. Но это должен быть устойчивый мир», — говорится в статье.
При этом конкретные сроки не указаны.

По данным издания, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак приехал в Вашингтон, чтобы найти контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп планирует назначить спецпосланником по Украине.

Накануне стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники, включая Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой Трампа.

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#сша
#президент
#чиновники
#мир
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#трамп
#переговоры
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Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов
Блинкен: страны G7 скоро передадут Украине 50 млрд долларов российских активов
05 декабря 2024, 09:22

Фото: iStock/rarrarorro

Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 млрд долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, средства начнут поступать в ближайшее время. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах — финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в октябре стало известно, что заём Киеву в объеме почти 50 млрд долларов будет полностью выплачен с декабря этого года по 31 декабря 2027 года.

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#сша
#украина
#россия
#активы
#спецоперация
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