«Скольких ты приговорил?»: Риттер жестко задал вопрос об украинцах Блинкену

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер задал вопрос госсекретарю США Энтони Блинкену о последствиях помощи киевскому режиму. Эксперт обратился к чиновнику в социальных сетях.
«Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?» — спросил Риттер.Он добавил, что главному дипломату США «плевать» на жителей Украины, да и в общем-то на саму республику.
До этого Блинкен заявил о поставке на Украину вооружений на более 5,5 миллиарда долларов. Глава Госдепа уточнял, что там будут артиллерийские боеприпасы, в том числе для установок HIMARS, ракеты Javelin и кассетные бомбы.
Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов