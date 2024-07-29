На Украине сожгли еще несколько релейных шкафов и автомобилей военных

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Еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«За последние сутки по Украине прокатилась еще одна масштабная волна поджогов», — указано в сообщении.
По данным издания, был совершен поджог одного релейного шкафа в Киевской области и двух в Черкасской области. Кроме этого, в Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль, который принадлежит военнослужащему ВСУ.
В последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим ВСУ. Люди принимают их за автомобили ТЦК. На военных микроавтобусах теперь часто можно увидеть прикреплённые таблички с надписью «Не ТЦК».
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подожгли еще два автомобиля военных. Произошло это на Петропавловской Борщаговке.
Стало известно, кто руководил провальной операцией ВСУ по угону бомбардировщика РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова