В Киеве подожгли два автомобиля военных

Фото: istockphoto/trikolor
В Киеве неизвестные подожгли еще два автомобиля военных. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Сегодня ночью в Киеве подожгли еще два автомобиля военных. Паблики пишут, что это произошло на Петропавловской Борщаговке», — указано в сообщении.
В последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим ВСУ. Люди принимают их за автомобили ТЦК. На военных микроавтобусах теперь часто можно увидеть прикреплённые таблички с надписью «Не ТЦК».
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.
В ночь на 21 июля в Киеве неизвестные подожгли несколько машин, принадлежащих украинским военным. Два автомобиля сгорели на Троещине, ещё один — в Деснянском районе украинской столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих
Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ
Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве
Дарья Осипова