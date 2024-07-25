Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ

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Французский журналист газеты Monde Эммануэль Гриншпан, который недавно побывал на Украине, рассказал, что о полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи на фоне нехватки солдат и боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.
«Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах», — сказано на сайте газеты.
Отмечается, что западные поставки боеприпасов возобновились, однако их недостаточно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова