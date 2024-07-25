Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ

Французский журналист газеты Monde Эммануэль Гриншпан, который недавно побывал на Украине, рассказал, что о полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи на фоне нехватки солдат и боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.