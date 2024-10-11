Комбат ВСУ Верес: Украина теряет позиции и не думает о границах 1991 года

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Украина и не думает о выходе на границы 1991 года, так как ВСУ теряют позиции «семимильными шагами», заявил комбат 54-й бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что разговоры о возможном контрнаступлении и продвижении ВСУ похожи на слова инвалида на костылях, который обещает, что завтра пробежит марафон.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.
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«Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону, <...> идем назад семимильными шагами», — пожаловался военный.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.
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Данил Пономарев