Российские войска освободили село Островское в ДНР

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Российские войска освободили село Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в еженедельной сводке. Отмечается, что населенный пункт удалось освободить благодаря «Южной» группировке войск.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.Село Островское находится на Кураховском направлении. Оно расположено в пяти километрах к востоку от Курахову, на южном берегу Кураховского водохранилища. Взятие этого населенного пункта позволит прикрыть фланг группировки, которая наступает на Курахово со стороны Марьинки.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.
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Данил Пономарев