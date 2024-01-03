Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации

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Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под позывным «Бот» выразил недовольство поддержкой, которую воздушные силы Украины предоставляют сухопутным войскам на передовой, передает РИА Новости.
В ходе публичного мероприятия один из присутствующих спросил у комбатов, как часто они видят украинскую авиацию в зоне боевых действий.
По его словам, эта критика распространяется как на самолеты, так и на вертолеты.ъ
На встрече также присутствовал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Бот пообещал летчикам, что «их время придет», отвечая на их запросы.
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«Мы видим их довольно часто, но их эффективность оставляет желать лучшего», — отметил Бот.
На встрече также присутствовал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Бот пообещал летчикам, что «их время придет», отвечая на их запросы.
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Артем Кузьмин