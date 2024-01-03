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Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации

Комбат ВСУ с позывным Бот: у украинской авиации маленькая эффективность
03 января 2024, 02:54
Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под позывным «Бот» выразил недовольство поддержкой, которую воздушные силы Украины предоставляют сухопутным войскам на передовой, передает РИА Новости.
В ходе публичного мероприятия один из присутствующих спросил у комбатов, как часто они видят украинскую авиацию в зоне боевых действий.

«Мы видим их довольно часто, но их эффективность оставляет желать лучшего», — отметил Бот.

По его словам, эта критика распространяется как на самолеты, так и на вертолеты.ъ

На встрече также присутствовал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Бот пообещал летчикам, что «их время придет», отвечая на их запросы.

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Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода получили повреждения более 70 домов
03 января 2024, 02:40

Фото: istockphoto / RamonCast

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что более 70 домов и 40 автомобилей получили повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Основные разрушения были зафиксированы в 53 частных домах Белгорода, а также были повреждены несколько квартир в четырех многоквартирных домах, семь хозсубъектов, 37 автомобилей и один автобус. В Белгородском районе пострадали 14 частных домов, два гаража и семь автомобилей.

За 2 января ВСУ выпустили по Белгородской области в общей сложности 24 ракеты РСЗО «Ольха» и две тактических ракеты «Точка-У». В результате пострадали 11 человек, один мужчина, находившийся в автомобиле в момент обстрела, не смог быть спасен после взрыва снаряда рядом с его машиной.

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В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела
Мэр: в Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела ВСУ
03 января 2024, 02:28

Фото: istockphoto / RamonCast

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что школа-интернат в центральном районе города получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских вооруженных сил.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации военных преступлений Украины, в 0.35 часов по местному времени было произведено четыре выстрела снарядами калибром 155 миллиметров по Горловке, а в 1.10 часов еще четыре снаряда того же калибра, но кассетные.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований пострадала школа-интернат № 9», — отметил Приходько.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является домом для химического концерна «Стирол» и угледобывающих предприятий. Этот город является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и до начала конфликта в Донбассе имел население более 250 тысяч человек.

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Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
Зеленский: за пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов
03 января 2024, 01:55

Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о числе атак на территорию Украины за последние несколько дней.
«За последние пять суток по Украине было выпущено не менее 500 ракет и дронов», — цитирует украинского президента его Telegram-канал.
В ходе телефонного разговора Зеленский выразил признательность Сунаку за «значительный и всесторонний вклад Великобритании в укрепление украинской ПВО».

Ранее украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в Киеве и его области. В результате несколько районов лишились электропитания, также произошли пожары в нескольких зданиях.

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Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета
Развожаев: над морем у Севастополя сбита ракета, повреждений не зафиксировано
03 января 2024, 01:20

Фото: iStock/e-crow

В Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева, появилась информация о сбитии ракеты над морем.
При этом повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, не зарегистрировано.

«Согласно первичной информации, ракета была сбита над акваторией. От спасательной службы Севастополя поступила информация об отсутствии повреждений инфраструктуры. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию», — написал он.
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В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов
Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет
03 января 2024, 00:56

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов.
Таким образом Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы, о необходимости для западных стран «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».

«Пусть это будет ясно: никто не собирается изолировать российских дипломатов. Мир устал от натиска незаконных санкций и злобных амбиций узкой группы западных режимов», — написала представитель МИД России.
Ранее в декабре директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, продолжат искать способы сотрудничества с Россией, ориентируясь на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.

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В Белгороде прозвучали взрывы
РИА Новости: в Белгороде прозвучали взрывы
03 января 2024, 00:35

Фото: iStock/e-crow

В Белгороде произошла серия взрывов, передает РИА Новости.
Корреспондент агентства описал, что в результате взрывов дома затряслись, у машин сработали сигнализации из-за вибраций.

Предварительно в городе была запущена сирена воздушной тревоги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей искать укрытие в безопасных местах.

Вечером 2 января власти Белгорода достигли соглашения с руководством крупных торговых центров о приостановке работы на два ближайших дня. Торговые центры «РИО», «Мега Гринн» и «Сити Молл Белгородский» не будут работать 3 и 4 января.

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#Вячеслав Гладков
#пво
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Под Воронежем восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса
В поселке Петропавловка восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса
03 января 2024, 00:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В поселке Петропавловка Воронежской области восстановили систему теплоснабжения после случившегося схода боеприпаса. Об этом заявил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов через социальную сеть «ВКонтакте».
«В настоящее время электроснабжение, газ и тепло в Петропавловке восстановлены», — отметил он.
По его словам, жителей временно разместили в пансионате «Коротоякский» и у родственников. Хорошилов обещал предоставить всем необходимую помощь. Он также сообщил, что на месте происшествия работают представители администрации района, поселения Петропавловка и все службы быстрого реагирования.

2 января губернатор Воронежской области Александр Гусев уведомил о «случившемся аварийном сходе боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, никто не пострадал, однако получили повреждения семь домовладений.

В этих домах могут быть повреждены несущие конструкции, оконные рамы и крыши. Некоторых жителей поселка Петропавловка временно перевезли в специальные центры для временного проживания.

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#происшествия
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В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6
Депутат Бундестага Шефер: у ВСУ осталось мало боеспособных танков Leopard 2A6
02 января 2024, 23:52

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остается ограниченное количество боеспособных танков Leopard-2 модели A6, передает ТАСС.
Судьбу этих танков, переданных Германией, раскрыл депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.

Тем не менее, Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно восстановить танки часто приводят к еще большим повреждениям.

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Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое
Погибших при обстреле Белгорода супругов с ребенком похоронили в селе Казацкое
02 января 2024, 23:35

Фото: iStock/gorodenkoff

На кладбище села Казацкого Яковлевского округа проводили в последний путь Дмитрия и Надежды Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря, передает РИА Новости.
Дмитрий Ряполов занимал должность директора АО «Белводоканал» с 2020 по 2023 год. Местные СМИ также уточнили, что супруги прожили в браке около 10 лет. Их маленькому сыну Герману только что исполнился годик. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции.

В первые часы после трагедии Наталья Зубова, мама Надежды, поделилась с Валентиной Наволокиной, местной жительницей, что увидев коляску в интернете, сразу узнала ее, поскольку она была похожа на ту, которая использовалась Надеждой и Германом в Москве.

Церемония прощания состоялась во дворе дома, где живут родители Надежды, после чего траурная процессия двинулась к кладбищу. Родственники, друзья, коллеги и жители села пришли на похороны, чтобы выразить слова поддержки родным и близким и проститься с погибшими.

Всю семью похоронили в общей могиле, а Германа положили в один гроб с его мамой. На похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье.

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