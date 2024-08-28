Комбат «Золотой»: Прорыв ВС РФ у Северска обрушит оборону ВСУ до Краматорска

Фото: iStock/IherPhoto
Продавливание ВС РФ украинских позиций у Северска обрушит оборону ВСУ вплоть до Славянска и Краматорска. Об этом сообщил в беседе с ТАСС командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады с позывным «Золотой».
По словам комбата, оборона врага строилась годами и довольно грамотным образом. «Золотой» отметил, что против российской армии на данном участке линии боевого соприкосновения стоит 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ «Эдельвейс», которая была названа так в честь дивизии вермахта времен Второй мировой войны.
Комбат заключил, что силы ВСУ с каждым днем иссякают все больше, а быстрому продвижению наших военных препятствуют лишь FPV-дроны ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России
Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16
Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО
Комбат заключил, что силы ВСУ с каждым днем иссякают все больше, а быстрому продвижению наших военных препятствуют лишь FPV-дроны ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России
Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16
Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО
Екатерина Коршунова