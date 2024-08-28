Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России

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Санитар-инструктор с позывным Ткач рассказал о главной цели ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
По словам санитара, именно медицинской персонал является главной целью врага, по этой причине их работа так опасна. Российский военный пояснил, что «если помощь оказывать некому, то и потерь становится в разы больше».
Ранее военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова