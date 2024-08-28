Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16

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ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова публикует издание «Общественное».
Зеленский отметил, что в ходе ракетной атаки с помощью F-16 были сбиты некоторые ракеты. По его словам, Украине недостаточно имеющихся истребителей.
Зеленский добавил, что в планах — тренировать больше пилотов в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили на Украину шесть истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Зеленский добавил, что в планах — тренировать больше пилотов в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили на Украину шесть истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова