Комбата 425-го полка беспилотных систем ВСУ уличили в коррупции
Украинские боевики обвинили командира батальона 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерия Поварова в коррупции и махинациях с выплатами личному составу. Об этом пишет РИА Новости.
Внутри подразделения действует схема с незаконными начислениями и фиктивными контрактами на дорогостоящие БПЛА. В отчетах военные якобы выполняют задачи в Сумской области и списывают потери техники. При этом, как утверждает источник, операторы живут в элитных районах Киева и Одессы. Собеседник агентства добавил, что деньги уходят через «бумажные» закупки, а реальных поставок нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
