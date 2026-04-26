В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

Губернатор Гладков: мирная жительница пострадала под Белгородом от БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/dk_photos

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пострадала мирная жительница, а также получили повреждения социальные объекты, жилые дома, автомобили и автобусы. Об этом сообщил в Max губернатор Вячеслав Гладков.





По его словам, в хуторе Вязовской Краснояружского округа дрон атаковал сельхозпредприятие. Сотрудница, почувствовав ухудшение самочувствия, вызвала медиков. Врачи диагностировали у женщины баротравму и оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавшая продолжит лечение амбулаторно. На месте происшествия повредило фасад и входную группу одного из корпусов.



В Белгороде беспилотник ударил по социальному объекту — разрушило кровлю. В городе Шебекино Шебекинского округа повредились легковой автомобиль, автобус и крыша соцобъекта. В Грайвороне пострадало остекление соцобъекта, также посекло крыши гаражей на территории административного здания.



В селе Гора-Подол от ударов дронов повредило легковой автомобиль, выбило окна, повреждения получили фасады и кровли трёх частных домов. В селе Замостье дрон сдетонировал около частного дома — выбило одно окно.



В Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка FPV-дрон атаковал частный дом — выбило окна и посекло фасад. В посёлке Красная Яруга в результате детонации беспилотника повредило служебный автобус социального объекта.



