Еще одного обвиняемого в поджоге военного завода в Чехии отправили в тюрьму

ČTK: седьмого обвиняемого в поджоге военного завода в Чехии отправили в тюрьму

В Чехии суд отправил под стражу подозреваемого в поджоге оборонного предприятия LPP Holding в Пардубице, которого экстрадировали из Болгарии 24 апреля. Об этом сообщает агентство ČTK.





На текущий момент в Чехии арестовали семь человек — как граждан республики, так и иностранцев. Им предъявили обвинения по статьям уголовного кодекса о терроризме, максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Экстрадированный также является иностранцем, его гражданство не раскрывается.



Пожар на территории промкомплекса LPP Holding, который производит, в том числе, БПЛА для Украины, произошел утром 20 марта. Огонь уничтожил цех и повредил административное здание, ущерб оценивается в десятки миллионов евро. По данным чешских СМИ, всего по делу задержали десять человек, семерых из них заключил под стражу районный суд Пардубице.



Согласно записям камер наблюдения, диверсию совершила группа из девяти человек, включавшая минимум двух женщин. Ответственность за поджог взяла на себя ранее неизвестная пропалестинская группировка The Earthquake Faction, заявившая о намерении атаковать предприятия, выпускающие оружие для Израиля.



LPP Holding несколько лет назад анонсировал планы совместно с израильской Elbit Systems разрабатывать и производить БПЛА в Пардубице, однако, как утверждают представители холдинга, эти планы не реализовали. Следствие, в частности, рассматривает версию об «операции под чужим флагом» — радикальная пропалестинская группировка может быть прикрытием для другой организации или государства.



