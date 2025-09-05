Комбриг 92-й бригады ВСУ Нащубский скрылся из расположения

05 сентября 2025, 07:12

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.