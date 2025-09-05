Комбриг 92-й бригады ВСУ Нащубский скрылся из расположения
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что оставшиеся подразделения не могут провести ротацию из-за полной блокировки логистики.
Собеседник агентства РИА Новости сообщил, что оставшиеся силы бригады были направлены на другие участки фронта, включая покровское и купянское направления. В то же время, в Липцах ситуация остается критической, и возможности для ротации отсутствуют. Кроме того, согласно источнику, командир 92-й бригады полковник Виталий Нащубский якобы укрылся в офисе главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, что вызывает вопросы о его исполнении служебных обязанностей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
