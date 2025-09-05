Силы ПВО уничтожили около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили около десяти беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области в ночь на 5 сентября. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили около десяти беспилотных летательных аппаратов на территории Бутурлиновского и Россошанского районов. Воздушная тревога была объявлена в Россошанском районе в 22:58 мск 4 сентября и в Бутурлиновском районе в 00:35 мск 5 сентября.
После уничтожения беспилотников в этих районах была отменена непосредственная угроза удара БПЛА, однако режим опасности атаки беспилотников в целом по Воронежской области сохраняется. Губернатор подчеркнул, что по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения также отсутствуют.
Это не первая подобная атака на Воронежскую область. Ранее в августе дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уже уничтожали около пяти БПЛА, что привело к ранению сотрудника железнодорожной станции и повреждению инфраструктуры.
