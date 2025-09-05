Силы ПВО уничтожили около 10 украинских беспилотников над Воронежской областью

05 сентября 2025, 03:57

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили около десяти беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области в ночь на 5 сентября. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.