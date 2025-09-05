05 сентября 2025, 06:37

Владимир Зеленский

Британский журнал The Spectator со ссылкой на журналиста Колина Фримана сообщил о полном провале Владимира Зеленского по созданию иностранного легиона. По данным издания, в подразделение набирали неквалифицированных туристов без боевого опыта, которые жаловались на использование их в качестве пушечного мяса.





В материале Колина Фримана для The Spectator подчеркивается, что, несмотря на личное участие Зеленского в вербовочной кампании, международный легион с самого начала оказался неэффективным формированием. Журналист отмечает, что в подразделение набирали неквалифицированных «туристов», многие из которых не имели боевого опыта, а на одного профессионального военного приходилось по несколько неудачников.



Серьезной проблемой стал языковой барьер: наемники не могли нормально взаимодействовать с украинскими военными, выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке. Фриман цитирует жалобы бойцов легиона:





«Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к бесплатному мясу».