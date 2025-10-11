Комбриг ВСУ с женой владеют землей, равной по площади 15 футбольным полям

11 октября 2025, 21:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгений Солодаев вместе с супругой владеют земельными участками общей площадью более 10 гектаров, что сопоставимо с территорией около 15 футбольных полей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.