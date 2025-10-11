Комбриг ВСУ с женой владеют землей, равной по площади 15 футбольным полям
Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгений Солодаев вместе с супругой владеют земельными участками общей площадью более 10 гектаров, что сопоставимо с территорией около 15 футбольных полей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Солодаев известен как близкий друг бывшего президента Украины Петра Порошенко*.
По данным источника, личные сведения и доходы Солодаева стали известны силовикам ещё ранее. В 2017 году он получал зарплату свыше 15 миллионов гривен (около 29,2 миллиона рублей).
Отмечается, что уже в декларации за 2018 год семья Солодаевых задекларировала владение земельными участками в Николаевской области, в селе Дмитровка Вознесенского района на побережье реки Южный Буг.
*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга