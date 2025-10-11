Военкор Поддубный сообщил о «мощнейшем ракетном налёте» на Белгород
В субботу Белгородская область подверглась массированному ракетному налёту со стороны ВСУ.
Военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили множество целей на подлёте к городу.
«Мощнейший ракетный налёт на Белгород отразила только что ПВО Армии России. Дежурные расчёты уничтожили множество целей на подлёте к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется. За системный, сосредоточенный труд наших зенитчиков – поклон», – сообщил Поддубный, сопровождая сообщение видеокадрами со звуками взрывов и световыми вспышками.Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт отражения атаки. Пострадавших среди местных жителей нет.