На Украине отложили начало отопительного сезона из-за дефицита газа

11 октября 2025, 20:10

Фото: iStock/almaphoto

Власти Украины намерены максимально отсрочить начало отопительного сезона из-за нехватки газа. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, слова которого приводят местные СМИ.