На Украине отложили начало отопительного сезона из-за дефицита газа
Власти Украины намерены максимально отсрочить начало отопительного сезона из-за нехватки газа. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, слова которого приводят местные СМИ.
По его словам, чем позже украинские города начнут подавать тепло, тем меньше будет расход топлива, и тем дольше можно будет продержаться при текущих запасах.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что коммунальные предприятия не смогут начать отопительный сезон в ближайшие недели по той же причине – из-за дефицита газа.
Эксперт Юрий Корольчук из Украинского института энергетических стратегий оценил недостачу газа в стране на уровне трех миллиардов кубометров.
Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан также выразил обеспокоенность ситуацией. Он заявил, что предстоящая зима будет гораздо тяжелее предыдущей и посоветовал гражданам рассмотреть возможность переезда на дачи, где можно обогреваться дровами.
Ранее сообщалось, что удары по инфраструктуре газодобычи на востоке Украины существенно снизили объемы внутренней добычи топлива, что усилило давление на энергетический сектор страны в преддверии зимы.
