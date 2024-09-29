Массированная атака БПЛА на регионы России, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Ночью 29 сентября произошел массированный налет беспилотников ВСУ на российские регионы, тем временем ВС РФ успешно продолжают окружать Селидово.
Последние новости с основных направлений спецоперации и обстановку из Курской области по состоянию на 29 сентября приводит редакция «Радио 1».
Большинство беспилотников перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три дрона сбито над Азовским морем и по одному над территориями Курской и Брянской областей и Краснодарского края.
ВСУ продолжает сохранять устойчивый контроль в Ольговке. В Суджанском районе в то же время отмечаются боестолкновения на рубеже Дарьино — Ивано-Дарьино, где ВС РФ стремятся взять под контроль оба населенных пункта.
Телеграм-канал «Будни радистки» показал запись, на которой запечатлено убийство бойца ВСУ, вооруженного мечом. На кадрах видно, как солдат идет по дороге с длинным клинком, после этого камера фиксирует удар по постройке, в которую вошел противник. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.
За сутки ВСУ потеряли более 370 военных, восемь единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты М2 «Bradley» американского производства и пять боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия и 8 машин. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 тысяч солдат.
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Массированная атака БПЛА ВСУВ ночь с 28 на 29 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских БПЛА на регионы России. За ночь сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Большинство беспилотников перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три дрона сбито над Азовским морем и по одному над территориями Курской и Брянской областей и Краснодарского края.
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ
Курская областьВ курском приграничье продолжаются тяжелые боестолкновения на нескольких участках фронта. По информации Телеграм-канала «Рыбарь», в Кореневском районе в засаду попала ББМ International MaxxPro противника на восточном въезде в Кремяное.
ВСУ продолжает сохранять устойчивый контроль в Ольговке. В Суджанском районе в то же время отмечаются боестолкновения на рубеже Дарьино — Ивано-Дарьино, где ВС РФ стремятся взять под контроль оба населенных пункта.
Телеграм-канал «Будни радистки» показал запись, на которой запечатлено убийство бойца ВСУ, вооруженного мечом. На кадрах видно, как солдат идет по дороге с длинным клинком, после этого камера фиксирует удар по постройке, в которую вошел противник. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.
За сутки ВСУ потеряли более 370 военных, восемь единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты М2 «Bradley» американского производства и пять боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия и 8 машин. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 тысяч солдат.
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Покровское направлениеВедутся бои в восточной части Николаевки. ВС РФ успешно продолжают окружать Селидово. По последней информации, ВС России перерезали ж/д ветку на севере Цукурино и уже начали штурм его восточной окраины.
Торецкое направлениеРоссийские войска зачистили укрепрайон украинских боевиков вблизи канала Северский Донец-Донбасс к северу от Дружбы. В Торецке Армия РФ продвинулась примерно на 1 км, пишет военкор Евгений Лисицын. Российские бойцы поразили шахтный ствол шахты Центральная, который являлся для ВСУ укрытием.
Купянское направлениеВС РФ взяли под контроль еще один опорный пункт ВСУ восточнее Кругляковки. Помимо этого, под огневым контролем российских войск теперь и пути снабжения военнослужащих ВСУ в этом районе.
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Угледарское направлениеПоложение украинских войск стремительно ухудшается, российские бойцы берут Угледар в окружение. Армия России зашла в город с юго-восточной стороны и бои идут уже в многоэтажной застройке. В настоящее время единственный шанс для украинских боевиков из 72-й бригады ВСУ не попасть в «котел» — отступить по единственной дороге на Богоявленку.
Сватовское направлениеНа Сватовском направлении войска России расширяют зону контроля у Невского, а южнее взяли под контроль Балку Журавка, овраг до 10 км длиной, который тянется от села Площанка на юго-запад до села Невское.
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