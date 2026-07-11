Комбрига ВСУ разыскивают после скандала с похищением мирных жителей

11 июля 2026, 20:17

ВСУ ищут командира 155 бригады Лучанова

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Станислав Лучанов покинул расположение части, его объявили в розыск. Инцидент произошел на фоне задержания его подчиненных по подозрению в похищении двух жителей Киевской области.