Комбрига ВСУ разыскивают после скандала с похищением мирных жителей
Командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Станислав Лучанов покинул расположение части, его объявили в розыск. Инцидент произошел на фоне задержания его подчиненных по подозрению в похищении двух жителей Киевской области.
По данным украинских СМИ, в ночь на 28 июня военнослужащие вывезли двух братьев в неизвестном направлении. Родственники пропавших сообщили, что их местонахождение до сих пор не установили. Уточняется, что полиция задержала девятерых военных 155-й бригады, в том числе командира одного из батальонов.
Оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ подтвердило, что Лучанов самовольно оставил воинскую часть, его разыскивают. В ведомстве отметили, что правоохранители проводят следственные действия, а всех фигурантов дела отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Согласно информации обозревателей, следствие рассматривает версию, по которой командир бригады отдал приказ восьмерым военнослужащим наказать мужчин, якобы оскорбивших его жену. Источники не исключают, что братьев могли убить. Официального подтверждения этих данных пока нет.
Это не первый скандал, связанный с именем Станислава Лучанова. До назначения в феврале на должность комбрига он занимал пост начальника штаба штурмового полка «Скала», который ранее оказался в центре расследования о пытках мобилизованных. В мае в соцсетях распространилось видео из 155-й бригады, на котором зафиксировали избиение связанного военнослужащего. Тогда Лучанов отрицал свою причастность к происшествию.
По последним данным, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для восьми задержанных по делу о похищении. Официальных комментариев от правоохранительных органов на текущий момент не поступало.
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