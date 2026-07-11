ВСУ ранили двух мирных жителей приграничного региона

11 июля 2026, 12:32

Хинштейн: два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Курскую область

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Курской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.