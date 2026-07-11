ВСУ ранили двух мирных жителей приграничного региона
В Курской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
Утром вражеский дрон атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. У 59-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики уже оказали ей первую помощь. Противник также повредил крышу, стены, фасад и двери дома.
В селе Колпино Кореневского района из-за удара ВСУ пострадал 66-летний мужчина. Он получил множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти. От госпитализации оба пострадавших отказались.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и шесть пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область.
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