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ВСУ ранили двух мирных жителей приграничного региона

Хинштейн: два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Курскую область
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Курской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.



Утром вражеский дрон атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. У 59-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики уже оказали ей первую помощь. Противник также повредил крышу, стены, фасад и двери дома.

В селе Колпино Кореневского района из-за удара ВСУ пострадал 66-летний мужчина. Он получил множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти. От госпитализации оба пострадавших отказались.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шесть пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область.

Лидия Пономарева

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